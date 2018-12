Wesley Woods : « Je n’aime pas les puceaux, j’aime les s****** ! »

Impitoyable niqueur !!! 😉 Wesley Woods n’a vraiment pas l’Ăąme romantique ! L’anecdote qu’il a tweetĂ©e il y a une semaine Ă quand mĂȘme de quoi surprendre par sa radicalitĂ© :

Je bouffais le cul d’un mec quand il m’a dit qu’il Ă©tait vierge. Je me suis levĂ©, remis mes vĂȘtements et j’ai fichu le camp. Je n’ai absolument pas le temps pour ça !!!

Wesley Woods

Et aux internautes interloquĂ©s pas son « insensibilité » et le « traumatisme » qu’il a pu causer par son rejet, la multiawardisĂ©e porn star prĂ©cise :  » Je n’avais littĂ©ralement pas le temps … Chauffer son trou, ĂȘtre attentionnĂ©, rĂ©pondre Ă ses textos Ă venir oĂč il me dirait qu’il m’aime. Je devais me rendre Ă l’aĂ©roport. » Et pour que ce soit clair, Woods ajoute : « Je n’aime pas les puceaux, j’aime les salopes !!! » Nous voici prĂ©venus. Nous sommes ainsi nombreux Ă avoir toutes nos chances !!! 🙂 🙂 🙂