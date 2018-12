Les films du week-end sur Man-X (29 & 30 décembre)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial twinks de PinkX.EU !

Samedi 29 décembre à minuit : Couple Crashers (NextDoorTwink)

Quand un seul mec ne suffit pas, ramenez-en un deuxième comme le font nos couples de biquets ! Quatre trios et un duo.

Le manplus : Les partouzes et des scénarios bien ficelés.

Cameron Walker et Micky Mackenzie ont un sérieux problème. En couple depuis plusieurs mois, ils sont tous les deux plutôt très passifs. Mais à tout problème il y a la solution que trouve Micky : ramener via une appli de dragues un mec actif bien monté, en l’espèce le blond Zak Reed… – Photos : Couple Crashers (NextDoorTwink)

Kurtis Cawthorne est très excité. Il se rendra ce week-end à son premier rendez-vous amoureux. Mais il est également angoissé car il est puceau. Alors, pour ne pas apparaitre stupide, il fait appel à deux de ses voisins, le blondissime Nicholas Reed et le brun Jake Tyler. Ils ont la réputation d’être de sacrés bons baiseurs. Nicholas et Jake sont tout particulièrement heureux de lui servir de guides… – Photos : Couple Crashers (NextDoorTwink)

Sans abris, Anthony Scott en vient à squatter dans le garage d’une belle demeure où réside le couple Ashton Miller et Danny Forest. Ceux-ci ne vont pas se priver d’exiger une compensation. Bouche ouverte et cuisses écartées, Anthony en profite pour se gaver de leur bonne queue ! – Photos : Couple Crashers (NextDoorTwink)

Mauvaise nouvelle : Micky Mackenzie et Cameron Walker se sont séparés. Bonne nouvelle : Micky a non seulement gardé contact avec Zak Reed mais il a pris goût à la versatilité… – Photos : Couple Crashers (NextDoorTwink)

Le couple Trent Ferris et Sam Truitt est en pleine discussion sur le mot « twunk ». Un « twunk » est un twink qui est un peu plus musclé que d’ordinaire. Et quand Sam se déclare être un « twunk », Trent se moque gentiment en lui conseillant de passer plus de temps à la salle de sport. Et pour que Sam comprenne bien ce qu’est un « twunk », Trent évoque leur voisin Lucas Knight qui en est l’incarnation même. Le hasard faisant bien les choses, ce Lucas – qui est en plus top canon ! – sonne à leur porte… – Photos : Couple Crashers (NextDoorTwink)

Dimanche 30 décembre à minuit : Flip Flop Fuckers (Blake Mason)

Ils ne sont ni 100 % actifs ni 100 % passifs. Toutes les positions leur conviennent et ce sont souvent les meilleurs coups ! Cinq duos.

Le manplus : Le TBM Luke Desmond troue magnifiquement le beau Darius Ferdynand !

