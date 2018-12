Le programme de la semaine sur PinkX (1er – 6 janvier)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 1er janvier à minuit : Morning Glory At Sperm Camp (Spritzz)

L’été sous la tente est souvent synonyme de bites hors de contrôle, de couilles qui ont besoin d’être vidées et de meilleurs amis qui deviennent les meilleurs amants. Un plan à quatre, un trio et trois duos.

Le pinkplus : Anglais, Japonais, Mexicain, Russe, Sud-Africain… un casting international réjouissant !!! Avec en bonus des partouzes !!!

Les Britanniques Jack Green et Johannes Lars se préparent à partir en camping. En cherchant leurs affaires, ils se frôlent et ressentent une attraction réciproque… – Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Seul sous la tente, le Japonais Yoshi Kawasaki sniffe le slip de son pote mexicain Danny Montero. Il commence à se branler quand Danny débarque et apprécie ce qu’il voit… – Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Partouze entre le Russe Dmitry Osten, le Sud-Africain Titus Snow et les Britanniques James Lewis et Liam Burlington… – Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Johannes Lars est surpris de découvrir que le geek Nickie Smiles a les tétons piercés. Et alors qu’il les lèche, Nickie dégaine un sexe énorme. Une autre très belle surprise pour Johannes… – Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Baiser Johannes Lars n’a pas suffi à apaiser ses pulsions. Nickie Smiles s’attaque au beau cul de Titus Snow. Surpris par Danny Montero, Nickie et Titus sont plus qu’heureux de le faire participer à leurs ébats ! – Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Vendredi 4 décembre à minuit : Bad Cop 2 (TitanMen)

Flics, ils portent superbement l’uniforme. Virils, ils exhibent leur musculature d’acier. TBM, ils se pompent et se baisent dans les vestiaires. Quatre duos.

Le pinkplus : Thème d’autant plus excitant que le casting est à la hauteur du fantasme.

Dakota Rivers teste sur le bras de Jeremy Spreadums un taser. La puissance électrique étant au minimum, ça fait juste un peu mal. Dakota se met alors à embrasser Jeremy pour le soulager… – Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Les vestiaires sont équipés d’une vidéo surveillance. Mais les flics ont l’habitude d’y baiser en toute connaissance de cause. Cette fois-ci, c’est Tex Davidson et Micah Brandt qui s’exhibent. Le très gros sexe de Tex fait merveille dans le cul super bombé de Micah ! – Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Autre duo de flics exhibs : Jason Vario et Bruce Beckham… – Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Grâce à la vidéo surveillance, Dakota Rivers et Dallas Steele ont bien maté et sont chauds pour se soulager entre eux deux… – Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Samedi 5 décembre à minuit : Hook’d (Falcon Studios)

Si vous êtes en manque et recherchez un mec, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir votre Smartphone et recevoir le message « Hook’d ». Quatre duos.

Le pinkplus : Excellent !!! Le réalisateur Tony Dimarco sait donner au porno un cachet cinématographique. Certains plans font manifestement référence à l’œuvre de Brian de Palma.

Brent Corrigan monte dans une voiture et regarde aussitôt son téléphone en faisant un zoom sur un mec qui le branche, Ian Greene. Il envoie un « hey » et des photos hot sont vite échangées. Il est alors temps de démarrer tous les moteurs pour basculer du virtuel au réel… – Photos : Hook’d / Falcon Studios

Après avoir fait de la gym chez lui, Austin Carter s’installe sur le canapé, se saisit d’une tablette et va sur un site de baise où il repère Ryan Rose. Un zoom sur sa bite et son gland le convainc de le contacter… Arrivé chez Austin, Ryan l’attend nu à quatre pattes, le cul offert… – Photos : Hook’d / Falcon Studios

JJ Knight et Alex Gray dialoguent via une appli et se découvrent parfaitement compatibles… – Photos : Hook’d / Falcon Studios

Jacob Durham et Seth Santoro se chauffent via leur téléphone. Seth montre son cul qui, comme il le dit, « a besoin d’attention« . Jacob montre sa queue « prête à servir« … Les deux mâles ne peuvent que se rencontrer !!! – Photos : Hook’d / Falcon Studios

Dimanche 6 décembre à minuit : Queues XXL pour minets (FrenchTwinks)

Réputés pour leur gourmandise, les minets de FrenchTwinks raffolent des grosses bites !

Le pinkplus : Une joie de vivre et de baiser communicative !!!

Trois jeunes minets Gabriel Lambert, Paul Delay, Enzo Lemercier et le beau musclé Chris Loan sont réunis pour jouer à « Action ou Vérité ». Entre acteurs pornos, les questions laissent rapidement place à une partouze… – Photos : Queues XXL pour minets / FrenchTwinks

Le Bukkake de Célian Meyer par Alexis Tivoli, Bastien Leray et Louis Meyer ! – Photos : Queues XXL pour minets / FrenchTwinks



Paul Delay a découvert Jules Laroche et sa grosse bite en matant sa scène avec un autre FrenchTwink. Depuis lors il fantasme sur Jules. Ce dernier rêve aussi de bien baiser Paul. Antoine Lebel, le réalisateur producteur du studio ne pouvait que faciliter leur rencontre pour un duo forcément déchirant !!! – Photos : Queues XXL pour minets / FrenchTwinks

Après avoir fait très intimement connaissance aux toilettes du Red Kafé à Nice, Alexis Tivoli et Gabriel Lambert ne peuvent plus attendre et rentrent à l’appartement pour continuer leur petite affaire… – Photos : Queues XXL pour minets / FrenchTwinks

