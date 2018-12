Les adorables fiançailles des porn stars Dominic Pacifico et Casey Everett

Si Noël est propice aux réunions familiales, pourquoi ne pas choisir cette date pour bâtir les premières fondations d’une famille à venir ? Vétéran du porno gay US – il est dans le métier depuis 2004 ! -, Dominic Pacifico (38 ans) a demandé en fiançailles son boyfriend, l’extrêmement mignon hardeur Casey Everett (26 ans). Cela c’est fait très adorablement le 25 décembre dernier…

La vidéo postée le 28 décembre fait le buzz et le couple a reçu de nombreuses félicitations. En voici quelques exemples de collègues porn stars :

Et comme toujours, il y a au moins un hater. Ici un certain M Matthews qui affirme que ce n’est pas de l’amour vrai et que nous serions bêtes d’y croire : « Comment peut-on baiser, rouler des pelles et bouffer des culs, tout ça avec de nombreux autres mecs, et s’attendre à ce que ce soit ici différent ??? C’est ridicule. » Sic ! Les comptes Instagram et Twitter des deux hommes témoignent pourtant de leurs relations amoureuses depuis au moins 2017…

Ils ont aussi plus d’une fois tourné ensemble… – Photos : PrideStudios, BoundGods et DominicPacifico

Un vrai couple !!!