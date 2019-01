Billy Santoro travaille sur son autobiographie. Elle sera trash !!!

Les bonnes résolutions pour la nouvelle année ? la super porn star US Billy Santoro en a au moins une : finir son autobiographie. Un livre vérité sur les performeurs et producteurs avec lesquels il a eu affaire. Et il promet de sortir « une tonne de merde« . Sic !

Je vais parler de tout : Trimix, privilèges, gay for pay, homophobie, harcèlement, problèmes de santé, commérages, querelles, harcèlement sexuel, falsification, faux tests d’IST, décès, racisme, sexisme… et meurtre.

Billy Santoro

Et en prémices des révélations trash qu’il nous promet, Santoro répète ce que lui a dit le premier réalisateur qui l’a fait tourner : « En général, je n’engage pas de gays. Les pédés deviennent énervants à vouloir beaucoup de lubrifiant. Les hétéros se contentent de cracher puis ils baisent. Y a pas d’embrouilles. Si je t’ai engagé toi, c’est parce que tu as le physique approprié, mais peux-tu essayer de parler moins pédale ? »

Woaw ! Une entrée en matière humiliante. Et de qui s’agit-il ? Santoro répond qu’il dira son nom dans le bouquin. Mais ne serait-ce pas Bryan Ockert de ChaosMen ? Sur la fiche signalétique de Santoro qu’on trouve sur le site du studio, il est dit que « plus d’une fois sollicité à faire du porno, il a choisi ChaosMen pour se mettre finalement à nu et éventuellement baiser. » C’était en juin 2013.

Par expérience, on sait qu’il ne faut pas se fier à ce type d’informations. La filmographie des acteurs porno est bien souvent riche en surprises, leur vrai début s’avérant bien antérieur à ce qui est affirmé. Et surtout, faut-il croire Billy Santoro ? En septembre dernier, son ex mari Seth a donné du personnage l’image d’un menteur, d’un hypocrite, d’un violent. Il l’accuse même de baiser sans capote pour « sero-convertir » à leur insu des mecs qui avaient confiance en lui.

Billy Santoro a-t-il jamais connu la vie en rose ? Son autobiographie n’aurait-elle pour but que de salir les autres pour redorer son blason et apparaître comme un chevalier blanc de l’industrie du X ? – Photo : Billy Santoro