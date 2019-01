Les films du week-end sur Man-X (5 & 6 janvier)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 5 janvier à minuit : Double Me (DirtyFuckers-Staxus)

Pour certains, un mec ne suffit pas et il leur faut deux bites dans le cul en même temps ! Quatre trios.

Le manplus : Les DP !!! Total respect aux double-pénétrés Lucas Drake et Johnathan Strake.

Lucas Drake double-pénétré par Rob Nielsen et Jaro Stone ! – Photos : Double Me / DirtyFuckers-Staxus

Adam Webb et Bjorn Nykvist vont bien double-trouer Lucas Drake ! – Photos : Double Me / DirtyFuckers-Staxus

Jaro Stone et Lucas Drake ont plaisir à s’enfoncer en même temps dans les petites fesses de Johnathan Strake ! – Photos : Double Me / DirtyFuckers-Staxus

Johnathan Strake baisé par Vince Todd et Milan Silver… – Photos : Double Me / DirtyFuckers-Staxus

Dimanche 6 janvier à minuit : Hole Hunters (NakedBeauty-Staxus)

Le monde est bien fait : tout passif en manque des grosses bites est forcément repéré par un ou plusieurs déchire-trous TBM ! Une touze à plus de 10, un trio et trois duos.

Le manplus : Best of du label Staxus, Hole Hunter contient notamment deux scènes d’une remarquable intensité fantasmatique : l’enculage d’un étudiant très propre sur lui par un loubard et la méga-partouze.

Rudy Valentino baise le très mignon Tim Law… – Photos : Hole Hunters / NakedBeauty-Staxus

L’étudiant Will Jones croise la route d’un loubard déchaîné, Martin Love… – Photos : Hole Hunters / NakedBeauty-Staxus

Trio de soldats avec le brun Rudy Bodlak et le blond Justin Convay dans la position de baiseurs de Tristan Balboa… – Photos : Hole Hunters / NakedBeauty-Staxus

Méga partouze avec bukkake et gang-bang pour les blonds Jack Rider et Zaho Sebastian Mann ! – Photos : Hole Hunters / NakedBeauty-Staxus

Dick Casey met au bout de sa belle queue le joli brun Mark Nil… – Photos : Hole Hunters / NakedBeauty-Staxus

