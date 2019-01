Les nouveautés au programme de la semaine sur PinkX (8-13 janvier)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 8 janvier à minuit : Bi, tous les trous sont gagnants (HPG)

Habitués des clubs échangistes, Samia et Hervé ont envie d’un plan à trois sans tabous avec Storm. Pour l’anniversaire de la porn star Mya Lorren, Doryann Marguet la laisse l’enculer grâce à un gode-ceinture ! La hardeuse Stella Johanssen propose de temps en temps à ses fans de tourner une scène avec elle… Pour dire les choses simplement, un trou est un trou ! 🙂 Deux trios et un duo.

Le pinkplus : Doryann Marguet a une carrière X d’autant plus prolifique qu’il fait absolument tout avec un égal bonheur !!!

Vendredi 11 janvier à minuit : Sean Has A Big Fat Dick (JakeJaxson-CockyBoys)

Ex-exclusif de Falcon Studios Group, Sean Zevran rejoint les CockyBoys qui sont ravis de pouvoir travailler avec lui ! Quatre duos.

Le pinkplus : Quand passion et déchirures anales vont de pair !

Ollie, à la peau laiteuse, est magnifiquement baisé par Sean Zevran, à la peau briochée… – Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Le TBM jack Hunter amoureusement enfoncé en Ellis Fisher ! – Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Levi Karter fait une belle pipe à Cory Kane qui le filme avec un portable et, après avoir récolté sa semence, lui offre cul à défoncer ! – Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Ethan Slade, peau albâtre, empalé sur Jacen Zhu, peau ébène ! – Photos : Sean Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Samedi 12 janvier à minuit : Into The Blue (Falcon Studios)

Plongez dans le « bleu piscine » d’une luxueuse propriété dont les résidants sont tous des mâles top sexe ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations et bouffages du cul.

Le pinkplus : Un des grands thèmes de l’âge d’or du X, la baise aux abords de la piscine est ici magnifié par de superbes images et des modèles topissimes.

Seth Santoro, à la belle croupe poilue, déguste profond le chibre surdimensionné de JJ Knight… – Photos : Into The Blue / Falcon Studios

Jeremy Spreadums et Topher DiMaggio abandonnent vite le maillot pour laisser s’exprimer leur libido exaltée par le soleil… – Photos : Into The Blue / Falcon Studios

Ryan Rose rejoint Seth Santoro dans le Jacuzzi et les deux hommes passent immédiatement en mode bouffages de cul et pipes… – Photos : Into The Blue / Falcon Studios

Alangui sur un transat en plein soleil, Brent Corrigan voit s’approcher un Topher DiMaggio déterminé à le faire jouir du cul… – Photos : Into The Blue / Falcon Studios

Joli blond au cul bombé, Scott Riley fait grave délirer le sculptural Ryan Rose… – Photos : Into The Blue / Falcon Studios

Dimanche 13 janvier à minuit : Aggro 2 (UKHotJocks)

Baises viriles en harnais, jock-straps et rangers. Quatre duos.

Le pinkplus : Ambiance ultra hot du début à la fin avec, dans deux scènes, un Teddy Torres qui incarne à la perfection l’un des archétypes gays de séduction : le mâle musclé, poilu, barbu, tatoué et excellent baiseur.

Sombre et hargneux, Teddy Torres attend d’avoir à dispo un mec bien soumis. Arrive alors Koby Lewis, cul cambrée et bouche pipeuse… – Photos : Aggro 2 / UKHotJocks



Belle bête musclée, Wade Steele est aussi dominant qu’il en a l’air. Le mignon Max London va vite s’en apercevoir !… – Photos : Aggro 2 / UKHotJocks

Andro Maas est le maître d’Anthony Naylor qui vient à ses pieds à quatre pattes… – Photos : Aggro 2 / UKHotJocks

Alléché par l’odeur du cul offert de Rico Fatale, Teddy Torres vient faire sa connaissance en le dominant de toute sa rage testostéronée… – Photos : Aggro 2 / UKHotJocks

