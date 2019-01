Fred Sneaker, Jordan Fox et Doryann Marguet ne sont vraiment pas « gilets jaunes » !

Sur les « gilets jaunes », on entend tout et son contraire, chacun s’enfermant dans sa bulle de convictions. Vouloir en parler en famille, entre amis et collègues, voire avec des inconnus, c’est le risque de provoquer des débats houleux. Pour ne froisser aucune susceptibilité, on peut préférer garder le silence. Une sagesse que pratiquent nombre de porn stars gays françaises. À consulter leurs réseaux sociaux, c’est comme si les « gilets jaunes » n’existaient pas. Une minorité choisit pourtant de s’exprimer à l’instar de Fred Sneaker, Jordan Fox et Doryann Marguet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’apprécient vraiment pas ce mouvement…

Frederic Monni, alias Fred Sneaker, est en colère et exaspéré…

Jordan Fox ne mâche pas non plus ses mots :

Subtile et diplomate, Doryann Marguet ne porte le gilet jaune que pour afficher des revendications qui ne sont pas associées au mouvement…

Et on a beau chercher – et sans doute ne l’avons nous pas fait assez -, mais à l’exception de Jess Royan qui soutient les « gilets jaunes », c’est une même réprobation qui se manifeste chez Maxence Ange, Roman Tik et Cédric « 22 cm » Dreamer, les trois seuls hardeurs gays à avoir posté jusqu’à présent des likes sur les posts cités plus haut. Notons que Cédric Dreamer s’est quand même inspiré des « gilets jaunes » pour faire avec son boyfriend Jérôme James une sex-tape décrite ainsi par ce dernier : « Quand mon mec – qui joue un manifestant – m’entraîne dans un parking pendant la manif des gilets jaunes pour me démonter. » Et un fan dénommé MagicTougue de leur répondre : « Au moins un gilet jaune qui ‘démonte ‘ quelques chose de bien. Pas comme les enfoirés dehors.«