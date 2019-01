Tex Davidson a présenté ses meilleurs vœux de l’hôpital…

Nommé dans la catégorie meilleur actif aux PinkX Gay Video Awards 2017, Tex Davidson a des problèmes de santé à répétition. C’est de l’hôpital Cedars-Sinai à Beverly Hills qu’il a présenté ses meilleurs vœux. Le 1er janvier il a aussi mis en ligne un appel aux dons sur GoFundMe. Une aide financière venant pallier un système américain de protection sociale bien moins généreux que ceux qui existent dans la plupart des pays européens…



Depuis le début du mois de novembre, je fais des aller-retour à l’hôpital. Ça a commencé avec une méningite, j’ai été hospitalisé pendant une semaine et demie et je n’ai pas pu travailler. Puis j’ai commencé à avoir des complications cardiaques qui ont entraîné une nouvelle hospitalisation.

Jamais je n’ai pensé que je serais celui qui appellerait à l’aide, j’ai toujours été celui qui aidait les autres sans rien vouloir en retour. je ravale ma fierté pour une fois dans ma vie. J’apprécie vraiment toute aide que je pourrais obtenir jusqu’à ce que je puisse me remettre sur pied et recommencer à travailler. Merci d’avance et je souhaite à vous tous une bonne et heureuse année.

Tex Davidson