Clip & Clash : Les côtés obscurs d’Allen King !

Diffusé depuis le 10 janvier sur Youtube, le clip de Mejor Me Quedo Solo, le nouveau single d’Allen King, nous le montre en amoureux trompé. Son joli minois laisse place à un visage torturé. L’amour devient colère puis crime…

Super porn star multiawardisée, le CockyBoy Allen King n’en regrette pas moins que le porno ne montre pas toute l’étendue de ses talents d’interprétation. D’où sa joie de chanter et de jouer des rôles. Ici en amoureux criminel et bientôt en proie d’un tueur en série dans le court métrage El asesino del Grendr.

Tout cela est bien ténébreux ! On peut se rassurer en disant que ce ne sont que des fictions. Mais le clash qu’il a eu avec la porn star et ex-producteur Lucio Saints révèle que le côté obscur de l’Espagnol touche aussi à sa vie privée…

Il y a trois mois, King a avait fait la liste de ses meilleurs et pires coups dans porno.

Dans la catégorie meilleurs coups, il y a 5 noms :

– Calvin Banks : il travaille super bien et a une très grosse bite.

– Sean Ford : un beau garçon au visage magnifique.

– Colby Keller : actif super star qui aurait dû se taire sur son appel à voter pour Trump car il a essuyé de nombreuses critiques et travaille beaucoup moins

– Andy Star : power botton brésilien qui vit en Espagne et qui est extrêmement sympathique.

– Jake Bass : la seule fois où il y a eu aussi du sexe hors caméra

– François Sagat : extrêmement sympathique, top canon, qui fait figure de modèle en étant acteur porno, chanteur, mannequin, comédien…

Quant à ses pires coups dans le porno, il y en a deux :

– Jacen Zhu : insupportable, il bandait mou et pétait tout le temps.

– Lucio Saints : Vraiment le pire. Il lui a notamment mis des bâtons dans les roues au début de sa carrière en affirmant aux autres producteurs qu’il était en contrat d’exclusivité avec son studio, LucioSaints.com, ce qui était faux. Mais le karma faisant bien les choses, la boîte de Lucio a fait faillite.

Lucio Saints l’a très mal pris. Et en répondant aux accusations de King, il en fait le portait d’un cynique et d’un menteur. Ce qu’il dit notamment de la genèse de sa love story avec son ex Ángel Cruz est terrible…

Voici une traduction/adaptation de ce qu’il dit (Merci Luis ! – NDLR) :

« Apparemment King dit que j’étais la pire personne que il ait jamais rencontrée. Qu’au début je l’ai aidé et qu’ensuite, alors qu’il devenait célèbre, je disais aux producteurs qu’il ne pouvait pas tourner avec eux parce qu’il avait un contrat d’exclusivité avec moi. Qu’il a tourné une série porno à succès qui n’a pas pu se terminer à cause de la mauvaise relation entre nous deux. C’est n’importe quoi.

Je te rappelle, mon cher Allen, parce que je suis sûr que tu vas regarder, que tu n’avais pas un contrat d’exclusivité avec moi mais un contrat de représentation. J’étais ton agent. Tu n’es pas devenu célèbre comme ça, mais parce que tu tournais pour moi, chez LucioSaints.com, et que j’étais ton agent. On a fait du très bon boulot. On n’a choisit que des acteurs très connus et ou qui te plaisait. Ce qui a contribué à ta carrière. Parce que ça m’intéressait aussi. C’était un intérêt mutuel. Ce n’était pas gratuit. Il n’était pas question de gentillesse. C’est que j’avais un intérêt. Tu me disais « j’aime Kayden Gray« , et je te ramenai Kayden Gray. « J’aime Tim Kruger« , tu as tourné avec Tim Kruger. Alors je ne sais pas comment tu oses dire que tu ne pouvais pas travailler hors LucioSaints.com alors que tu l’as fait. Avec MEN, tu as tourné avec eux et c’est moi qui facturais. Ça veut dire que si je ne te trouvais pas du boulot, je ne gagnais rien. Ce que tu dis est illogique. Une personne avec deux neurones comprend que ce que tu dis est une connerie. Et cette série dont tu parles était ma série : City Boys. C’était sur mon site. Si tu cherches City Boys sur Internet, tu verras le nom de mon label. C’est à moi, c’est moi qui l’ai fait. C’était une adaptation de Queer as Folk en Espagne. Ça a marché. Mais j’ai été malchanceux. Robbie Rojo qui jouait ton mec m’a planté au milieu de la série. Il ne venait plus au tournage mais il était sur Grindr. Parce que vous êtes comme ça. Et j’ai dû le tuer dans la série par un travesti. Et il y a un épisode final. On a bien fini la série. Tu as dit qu’on ne l’a pas finie à cause de la mauvaise relation que nous avions. Bien sûr, à la fin nous avons eu un différent. Mais tu sais pourquoi. Tu as voulu blacklister Ángel Cruz dans ma production. Tu disais le pire sur lui. Ángel Cruz est partie aux États-Unis et il a tourné avec CockyBoys. Et là, ton cul s’est grandement ouvert !!! Tout ce que tu avais dit de méchant sur Ángel Cruz s’est envolé. Tu es même sorti avec lui. Juste parce qu’il avait tourné avec CockyBoys et que tu voulais qu’il t’y fasse rentrer toi aussi. Ça dit bien le genre de personne que tu es. Tu es tellement méchant !

Je t’ai trouvé du boulot pour MEN, mais toi tu es tellement professionnel comme tu le prétends dans ta vidéo, que tu te l’es tapé avant le tournage. Ce qui était interdit. Et quelque chose est arrivé. Tu te souviens. Car moi je m’en souviens. Tu n’avais pas d’analyses IST récentes. Or quand tu as couché avec lui alors que tu ne devais pas, il t’a jouit dans le cul. Et Jake Bass voulait voir tes analyses récentes. Il a dû arrêté de tourner aux USA à cause de ça parce que tu n’avais pas tes tests. Et qui a dû aller en urgence te faire faire des analyses ? C’est moi ! Cette mauvaise personne dont tu parles, c’est moi qui était avec toi, et ce n’était même pas pour l’une de mes productions. Je n’y gagnais rien. Comme ça vous allez voir quelle personne est Allen King. Fous-moi la paix ! Arrête de parler de moi ! Parce que je peux dire d’autres choses. Et j’ai tous les rushs de toutes les vidéos qu’on a faites. J’espère que tu as fais le blanchiment anal dont tu parlais. Fous-moi la paix parce que moi je ne dis rien !

Je me sens mieux maintenant. Parce que je me suis tu depuis trop longtemps. Voila ma réponse. Chacun en pense ce qu’il veut. Je suis tellement méchant. Prouve-le ! Profite de la vie, de ton boulot, et si les vidéos ont du succès c’est grâce à ceux qui t’entourent car toi tu es une merde. Je te le dis comme ça, ma chérie, parce que tu es très jolie. »

Woaw !!! Le porno et ton monde impitoyable ! En 2014, Lucio Saints, Allen King, Robbie Rojo, Ángel Cruz… L’image était trop belle – Photos : LucioSaints