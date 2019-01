Devin Franco, nouvel exclusif de Falcon Studios Group

Mardi dernier, le géant du X gay américain Falcon Studios Group a annoncé que Devin Franco faisait partie de ses exclusifs. Ce très beau gosse n’est pas un inconnu. De ses débuts porno en 2016 à 2017, il a beaucoup tourné pour Lucas Entertainment. En 2018, il a aussi travaillé pour CockyBoys, NoirMale et différents labels du groupe Falcon. Diplômé en littérature et passionné de photos, le power bottom affiche un look hollywoodien qui fera merveille chez Falcon !

Photos : Work It Up / Falcon Studios

Franco est très heureux de son contrat d’exclusivité : « Non seulement je suis honoré d’être le nouvel exclusif de Falcon Studios, mais je suis aussi reconnaissant de l’accueil et de l’aide de la famille Falcon Studios Group. Je suis à la fois ravi et intimidé de faire partie de l’héritage Falcon, de travailler avec une telle équipe et qu’une telle opportunité m’ait été offerte pour le nouveau chapitre de ma carrière. Je tiens à remercier mes fans, vous tous qui me soutenez, en particulier Tim Valenti et Tony Dimarco qui croient en moi. »

Photo : It The Mat / Hot House

Big boss du groupe Falcon et de NakedSword, Tim Valenti est lui-même dithyrambique sur le jeune homme : « En regardant les performances de Devin dans Work It Up chez Falcon et HHSN : Exposed chez Hot House, je savais qu’il avait le plus qui fait la différence et qu’il serait parfait pour nous représenter en tant qu’exclusif Falcon. »

Devin Franco est à la star du nouveau blockbuster Falcon : Beach Rats of Lauderdale. Il est dans trois des cinq scènes et a pour partenaires Miles Landon, Scott Demarco, Vadim Black et JJ Knight…