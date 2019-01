Malheureux en amour, les ex Logan et Josh Moore sont toujours dans la rancœur !

En avril 2017, un coup de tonnerre avait d’ébranlé les fans les plus romantiques de porno gay. Si si, on existe !!! 🙂 Le hardeur Hollandais multiawardisé Logan Moore s’était fait plaquer par son fiancé britannique Josh Rider, rebaptisé Josh Moore en témoignage de leur amour. Logan l’avait eu mauvaise : « Je suis sous le choc. Il me demande de l’épouser, de l’aider financièrement, de déménager et de prendre mon nom, et soudainement il me quitte !? … Je ne veux plus qu’il utilise mon nom. Il n’en a pas le droit. Nous ne sommes plus ensemble à cause de lui. Alors il n’a aucun droit sur ma renommée et mon nom. » Et Josh de répondre : « Il y a toujours deux versions dans une histoire, alors ne jugez pas. Je ne vais pas changer mon nom! » Près de deux ans plus tard, on pensait que chacun menait sa vie sans se préoccuper de l’autre, Logan enchaînant les tournages et les shows, et Josh faisant de même tout en filant le parfait amour avec le CockyBoy Ricky Roman. Il n’en est rien. Ils commencent la nouvelle année en s’insultant. Quant à l’amour, Logan avoue être malheureusement seul et Josh annonce s’être séparé de Ricky…



Logan Moore, Josh Moore et Ricky Roman ont tourné ensemble début 2017. Le Hollandais et l’Anglais étaient en couple. Est-ce là que Josh et Ricky sont tombés amoureux ? Que la décision de quitter Logan pour l’Américain est devenue une évidence pour Josh ? – Photo : CockyBoys

C’est ce 5 janvier que Josh reprend publiquement les hostilités en poussant un coup de gueule : « Logan Moore continue de me troller sur Instagram en utilisant un faux compte ! Fille, il faut arrêter (comme ta carrière porno). »



Logan ne répond pas immédiatement. Le 8 janvier, il se contente de se demander pourquoi il s’est lancé dans le porno. S’il adore son métier et ses fans, rencontrer quelqu’un est en effet une « horreur« . Et de préciser que trop d’hommes ont peur des acteurs porno ou ne savent pas comment s’y prendre.

Mais quelques heures plus tard il tire à boulets rouges : « Désolé de remettre ça, mais, après un an et demi, mon dingue d’ex Josh Moore, qu’il faudrait mieux appeler Josh Rider, répand des mensonges sur le Net. Dernier avertissement ou je fais appel à la police pour commencer. Souviens-toi, trouduc, comment tu m’as quitté. Tes mains ne sont pas propres. Tu as besoin d’aides et de meilleurs médocs. »

Le 10 janvier, coup de théâtre. Josh annonce que lui et Roman ne sont plus en couple. Mais qu’ils restent amis…

Logan s’en amuse et s’en étonne : Pourquoi Josh a-t-il justement choisi ce moment pour s’en prendre à lui ? Un certain Dutch Cheesehead fait cette supposition : « Peut-être cherche-t-il à se réconcilier. Disons qu’il est toujours amoureux… amoureux de ta carte de crédit ! » 😊 On doute que cette image refasse partie de leur quotidien. Les deux ex se détestent tant !… – Photo : Hungry For Moore / Falcon Studios