Les films de la semaine sur PinkX (12 – 17 mars)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 12 mars à minuit : International Playboys (NakedSword)

NakedSword recrute ses modèles à travers le monde : embarquez pour un voyage qui vous mènera à Chicago, New York et Londres avec certains des plus charmants et mieux montés playboys internationaux. Quatre duos.

Le pinkplus : De bonnes intros, les mecs sont bien habillés et parfaitement crédibles en playboys internationaux. Le TTBM Rafael Alencar semble défier la loi de la gravité quand il baise Rick York. Sorti en 2016, le film mettait en vedette le new cumer hyper tatoué Cameron Diggs. Promis à un bel avenir dans le X gay, sa carrière a été stoppée net après que Str8UpGayPorn a révélé qu’il y avait des symboles nazis (la croix de fer et le sigle SS) et le nombre « 100 » qui signifie « 100% White » chez les suprématistes blancs. En répondant pour se défendre qu’il préférait juste « être parmi ceux de sa race« , Diggs a précipité sa chute.

Très classes dans leur chemise et pantalon bien coupés, Darius Ferdynand et le BelAmi boy Jack Harrer se retrouvent dans une chambre d’hôtel… – Photos : International Playboys / NakedSword

Cameron Diggs et Mickey Taylor sont en mode ballade en ville. Les chemises blanches ont une envie pressante de se dégrafer… – Photos : International Playboys / NakedSword

Rafael Alencar flâne à Time Square quand il croise le regard d’un passant, Rikk York. Il va plus que lui tourner autour… – Photos : International Playboys / NakedSword

Kayden Gray et Mickey Taylor. leur amitié n’est absolument pas platonique. Elle s’exprime aussi dans le sexe !!! – Photos : International Playboys / NakedSword

Vendredi 15 mars à minuit : Mad About The Boy (CockyBoys)

Dingue des mecs ! Jake Jaxson nous invite une fois à pénétrer très profond dans l’intimité masculine. Quatre duos.

Le pinkplus : L’ambiance sombre bleutée dans le duo Liam Riley/Arad Win Win, et celle de nuit à New York avec Boomer Banks et Beaux Banks, accentuent la puissance fantasmatique des deux scènes ! Un des derniers rôles de Topher DiMaggio dans un grand studio. En pleine vague #MeToo, il est devenu persona non grata après les accusations de viol et de harcèlement proférées par Tegan Zayne puis d’autres hommes. Andrew Christian a également mis fin à son contrat de top modèle de la marque.

Liam Riley se douche pendant qu’Arad Win Win se branle sur son petit cul qu’il convoite… – Photos : Mad About The Boy / CockyBoys

Boomer Banks adore New York. Cette ville est hot et Beaux Banks en est l’incarnation… – Photos : Mad About The Boy / CockyBoys

Topher DiMaggio se plait à culbuter Taylor Reign sur tous les meubles de la chambre… – Photos : Mad About The Boy / CockyBoys

Danny Montero et Gabriel Clark ont passé toute l’après-midi à s’amuser et à se faire peur en descendant une tyrolienne. Encore tout ému par les exploits qu’il a accompli, Danny reçoit en cadeau la bonne bite de Gabriel ! – Photos : Mad About The Boy / CockyBoys

Samedi 16 mars à minuit : Wasteland (Raging Stallion Studios)

Dans un futur proche, le monde a été transformé en une terre aride. Les seules monnaies d’échange sont l’eau, la nourriture et le sexe. Et pour prendre le pouvoir et rester au sommet de la chaîne alimentaire, il faut obligatoirement être pourvu d’une grosse bite et savoir s’en servir ! Quatre duos.

Le pinkplus : Excellente production porno qui a pour toile de fond les effets du changement climatique. On pense aussi très fort à Mad Max !

Bruce Beckham rattrape Bruno Bernal qui s’était échappé de sa cage pour mieux le soumettre de sa grosse bite ! – Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Myles Landon sait récompenser de sa queue épaisse Talon Reed qui a trouvé et ramené dans leur antre une bonbonne d’eau et de la bouffe… – Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Rafael Lords marche depuis des jours, il n’a plus d’eau et manque de s’effondrer. L’espoir renaît quand il voit une bâtisse. Il rentre, peut s’abreuver et tombe sur Ryan Cruz qui le baise à fond… – Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Après avoir satisfait Ryan qui s’est endormi, Rafael Lords prend la fuite mais il est stoppé par Sean Duran. Hum… Le Rafael va s’en prendre une nouvelle fois plein le cul !!! – Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Dimanche 17 mars à minuit : Mr Hardball 6-11 (PeterFever)

Champions de baseball , ils font face à des situations excitantes ! Trois partouzes et trois duos.

Le pinkplus : Un casting qui met à l’honneur les Asiatiques. Le versatile Ken Ott est de toute beauté.

Se faire baiser à répétition a mis le cul de Ken Ott en feu. Il a besoin d’un massage de son coach Jessie Lee pour tout remettre en place… – Photos : Mr Hardball – Épisode 6 / PeterFever

Jessie Lee propose à la team de se détendre à poil au bord de la piscine. Cody Hong se retrouve à quatre pattes, la bouche investi par la bite de Ken Ott et le cul par celle de Gabriel Dalessandro ! – Photos : Mr Hardball – Épisode 7 / PeterFever

Insatiable, Cody Hong n’en a pas fini de se faire baiser. Cette fois-ci il a droit aux coups de boutoir de Ken Ott ! – Photos : Mr Hardball – Épisode 8 / PeterFever

Le coach sait vraiment motiver la team. Comme entraînement du jour, il faut que chaque joueur jouisse dans la bouche d’un autre, sans se toucher soi-même. Ce faisant, Gabriel Dalessandro se fera bukkaker par Jessie Lee, Ken Ott et Cody Hong ! – Photos : Mr Hardball – Épisode 9 & 10 / PeterFever

Ken Ott dit à son coach Jessie Lee combien il a aimé tout ce temps passé avec la team et il tient à le remercier tout particulièrement… – Photos : Mr Hardball – Épisode 11 / PeterFever

