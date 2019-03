Menoboy : Ludovic Pelletier revient à la production au grand plaisir des fans et d’anciens de ses acteurs : Roméo Courtois, Dylan, Billy…

Le 5 mars, via Facebook, le réalisateur et producteur Ludovic Pelletier a officiellement communiqué sur son comeback : « C’est avec plaisir que je vous annonce mon retour dans la création de films porno gay français. Début des tournages dans quelques semaines. Si vous avez les talents de devenir un acteur pour mon studio, postulez ici : https://www.menoboy.com/fr/casting (20-30 ans maxi). »

On savait que Ludovic vivait en Espagne depuis quelques années et qu’il avait officiellement pris sa retraite du porno en avril 2017, Menoboy devenant l’une des plateformes de Citébeur. Ce retour en France enchante les fans et parmi eux ses anciens acteurs…

Ludovic Pelletier aujourd’hui et il y a un peu plus de 15 ans…

La photo du réalisateur qui accompagne sa déclaration invite plusieurs commentateurs à lui demander s’il fera aussi acteur porno. À bientôt 43 ans, Ludovic s’affiche il est vrai en mâle des plus sexy. Et un tour sur le site de Menoboy rappelle qu’il avait joué dans des scènes X avec celui qui était son boyfriend. Le résumé de la compilation Un désir d’amateur : le premier DVD de Ludo dit ceci : « Les débuts de Ludo dans le monde du porno. En 2003, Ludo, le producteur réalisateur du studio Menoboy a commencé par être acteur avec son mec sur un site gay 100% amateur (Menoboy.com). Retrouvez dans ce best of les 5 scènes dont deux avec son mec en couple et trois autres en solo. »

Alors, sera-t-il aussi hardeur ? Voici la réponse de l’intéressé : « Suis célibataire donc tout est possible. »

Woah !!! Ce serait hyper excitant !!!! Plusieurs de ses anciens acteurs se sont manifestés, faisant souffler un vent de nostalgie…

Billy, Dylan, Roméo Courtois… – Photos : Menoboy et CrunchBoy

Billy – Il avait tourné dès la création de Menoboy en 2003. Non seulement il salue le réalisateur mais il tient aussi à le féliciter sur son physique : « Mon Ludo, toujours bogoss, même de mieux en mieux. Comment tu vas ? Bisous. »

Billy est aussi l’un de ceux qui fait la proposition suivante : « Tu devrais faire un film avec des anciens acteurs. Ce serait cool. »

Ce à quoi Ludovic Pelletier répond : « C’est dans les cartons mais chutt. »

Dylan – Une des super stars de Menoboy qu’on a pu notamment apprécier dans 1 heure de colle, Anal Business, BaXstage, Indic, Provocateur d’orgasmes, Spank! Stade de fooutre, À fond les formes ! Le Riad, On Y va, Incarcération, Garçons faciles et Les Inconscients.) est trèèèèèès content : « En voilà une bonne nouvelle😆😆😆 »

Roméo Courtois – Apprécié des Anglais de UKNakedMen (lire ici), le beau Français a au moins tourné dans 2 films Menoboy : Anal Business et Costumes 3 pièces. La nostalgie le fait parler : « Souvenir, souvenir… 😉 »

Un ancien modèle – de son vrai prénom William – s’est toutefois manifesté pour trouver « un peu dégueulasse » que la tranche d’âge du casting n’aille que jusqu’à 30 ans. Il a en effet « rencontré des mecs qui avaient 40 ans et qui en faisait 10 de moins » ! Ludovic tempère et rassure : « William tout est dans le mot CASTING. Je dois faire une sélection pour mes prochains scénarios. Ce n’est pas un critère définitif, il évoluera avec mes réalisations. Quand tu as travaillé pour moi en 2006, tu correspondais à mon casting (sélection) du moment. Et je suis intéressé pour te refaire travailler. »

William en est tout heureux : « Ahah merci c’est gentil, je prends note. Biz »

Il y a un certain Yohann qui a tourné il y a 10 ans pour Menoboy. Ce beau blond barbu qui a dans les 39/40 ans mène une carrière professionnelle qui semble très éloignée du X. Mais s’il se manifeste, c’est qu’il pense peut-être revenir, juste pour le plaisir d’une scène. Si c’était dans ce film collector qui réunirait d’anciens modèles de Menoboy, ce serait vraiment top !!!

Quant à l’équipe de PinkX, nous sommes heureux d’apprendre que l’un des réalisateurs les plus titrés aux PinkX Gay Video Awards revienne sur le devant la scène ! 🙂

Incarcération (Meilleur Film français-2012) – Le Riad (Meilleur Film français-2013) – Indic (Meilleur Film français et meilleur réalisateur – 2014)