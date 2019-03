Dallas Steele : « Les réalisateurs des ‘grands studios’ discriminent les plus de 40 et 50 ans ! »

Ex-exclusif de TitanMen, Dallas Steele (dans les 47 ans) veut continuer de tourner dans des pornos, qui plus est sans avoir à teindre ses cheveux blancs. Grand, musclé, TBM et le cul rendu bombé grâce à une intervention chirurgicale, l’ex-présentateur TV devenu porn star a de quoi plaire aux nombreux amateurs de muscle daddies. Mais les grands studios US semblent l’ignorer à cause de son âge. Ça l’agace !!!

Dallas Steele entretient son physique, quitte à avoir recours à des implants fessiers ! – Photos : Instagram

Par une série de tweets datés du 13 mars, Steele s’insurge et accuse :

« N’est-il pas écœurant de constater que la direction et les réalisateurs des ‘grands studios’ , dont beaucoup sont d’anciens performeurs, discriminent maintenant à fond ceux qui sont encore dans le business et qui ont plus de 40 et 50 ans ? Ce n’est pas parce qu’on abandonne que tous les autres doivent faire de même… »

Est-il en train de sous-entendre qu’il y aurait de la jalousie ? Que ces ex-acteurs porno devenus réalisateurs et producteurs auraient tellement perdu de leur sex-appeal qu’ils se vengerait en ne castant pas ceux qui, toujours au top de la séduction, continueraient leur carrière X ?

Steele a dernièrement tourné pour Nasty Daddy avec Devin Franco et Panthéon Productions avec Ale Tedesco. Ces labels ne le discriminent pas à cause de son âge ! Mieux, c’est un atout !!!