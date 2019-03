Espions 00X, hétéros mariés en manque, goinfres de gros sexe et lutteurs vicieux au programme de la semaine sur PinkX (19 – 24 mars)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 19 mars à minuit : Married Men Need Cock (Phoenixxx)

Une vérité qui ne devrait jamais nous étonner : même les hommes hétéros mariés ont besoin de leur quota de bite !!! Cinq duos.

Le pinkplus : Un thème très bandant avec des modèles qui le sont tout autant !



À las Vegas, le jeune, beau et métissé Spencer Williams va se marier à sa fiancée. Mais avant de se mettre la bague au doigt, il veut se faire plaisir avec le musclé daddy Casey Williams… – Photos : Married Men Need Cock Too (Phoenixxx)

Le blond barbu Jeremy Stevens fait de la mécanique quand Dominic Pacifico vient lui rendre visite. Ce dernier a une idée derrière la tête : la boîte à outils personnelle de Jeremy ! – Photos : Married Men Need Cock Too (Phoenixxx)

Dominic Pacifico aime avoir des colocs et le dernier en date, le blond Ryan Russel, a un cul qui l’excite tout particulièrement… – Photos : Married Men Need Cock Too (Phoenixxx)

Le musclé et tatoué Rado Zuska aime les jeunes au cul serré et le blondinet Jake Flynn lui convient parfaitement ! – Photos : Married Men Need Cock Too (Phoenixxx)

Le barbu Eric Lenn profite à fond du minet Andrew Kitt !!! – Photos : Married Men Need Cock Too (Phoenixxx)

Vendredi 22 mars à minuit : Cum Guzzlers (UKNakedMen)

Voraces, ils se goinfrent de sperme ! Quatre duos.

Le pinkplus : Sorti en 2015, Cum Guzzlers mettait en vedette celui qui était alors un new cumer : le TBM AJ Alexander. Devenu une porn star awardisée, cet Écossais a dû récemment arrêté les tournages le temps de traiter un cancer des testicules. La scène Aitor Bravo/Gaston Croupier avec la malle pleine de gadgets sexuels est originale et fun !!!

Saxon West suce avec délice la grosse bite d’AJ Alexander qui filme sa bouche en action. Puis ils s’enculent à tour de rôle ! – Photos : Cum Guzzlers / UKNakedMen

Abraham Montenegro s’est mis à genoux pour gober la queue d’Angel Garcia mais une fois sa propre bite bien dure, il va s’attaquer à son cul ! – Photos : Cum Guzzlers / UKNakedMen

Aitor Bravo et Gaston Croupier ont trouvé une malle remplie de gadgets sexuels : godes vibrants, boules anales, menottes… Il va falloir tester tout ça !!! – Photos : Cum Guzzlers / UKNakedMen

Mathew Davids va se faire baiser par Brent Taylor qui lui-même à un gode belle taille dans le cul !!! – Photos : Cum Guzzlers / UKNakedMen

Samedi 23 mars à minuit : Agents X 2 : Alpha du Centaure (RidleyDovarez)

5 ans après le premier Agents X, l’agent Creg 00Sexe n’est plus et une nouvelle menace fait son apparition risquant de mettre à mal l’équilibre mondiale de la sexualité. Cette fois-ci le « mâle » vient du froid et plus précisément de Moscou. L’agent Dmitri est bien décidé à détruire nos espions gays favoris. Dirigé par Mère Supérieure, la communauté internationale des agents X unit ses forces via le protocole de défense Alphas du Centaure, mais cela suffira-t-il à pour déjouer la Tempête Sibérienne qui s’annonce ?

Le pinkplus : Une parodie porno gay à la James Bond portée par une réalisation top de Ridley Dovarez et un casting international excitant. Le Russe Dmitri Osten et le Britannique Gabriel Phoenix se mêlent ainsi à des modèles Français. Thiago Monte est formidable en Mère Supérieure ! Chris Llesca est un new cumer à suivre. Quant à Mathieu Ferhati, qui se faisait rare dans le porno gay depuis plusieurs mois, il nous revient ici en force.

L’agent Gabriel (Gabriel Phoenix) est informé de la disparition de Creg 00Sexe par l’agent Petit Q (Chris Llesca) mais il doit encore prouver sa loyauté. Le test sexuel est le seul fiable… – Photos : Agents X 2 : Alpha du Centaure / RidleyDovarez

L’agent russe Dimitri (Dmitri Osten) a pour mission de mettre la main sur un dispositif de contrôle de nano-particules quantiques et de supprimer tous les agents X avec son gros calibres. L’agent Petit Q (Chris Llesca) va être le premier à en faire les frais… – Photos : Agents X 2 : Alpha du Centaure / RidleyDovarez

Dmitri fait face à Mère Supérieure (Thiago Monte)… – Photos : Agents X 2 : Alpha du Centaure / RidleyDovarez

Dimitri arrive ses fins mais il va devoir se confronter à l’agent Mathieu (Mathieu Ferhati) et là c’est une autre histoire… – Photos : Agents X : Alpha du Centaure / RidleyDovarez

Dimanche 24 mars à minuit : Total Knockouts (Hot House)

Quatre combats en trois rounds : 1er on est en tenue, 2eme on est en jock-strap, 3eme on est à poil ! Quatre duos.

Le pinkplus : Thème de la lutte bandant. Austin Wolf et Trenton Ducat sont particulièrement inspirés en mâles dominants ! L’un des derniers films d’Alexander Gustavo qui s’est suicidé en décembre 2016.

Ian Green vs Ryan Rose : Ian en prend plein le cul !!! – Photos : Total Knockouts / Hot House

Austin Wolf vs Josh Conner : Austin est écrasant de virilité… – Photos : Total Knockouts / Hot House

Alexander Gustavo vs Trenton Ducati : Manipulé, mis à terre et défoncé, Alexander râle de plaisir !!! – Photos : Total Knockouts / Hot House

Sean Zevran vs Micky Jr : Soumis, Micky n’est plus qu’un trou béant !!! – Photos : Total Knockouts / Hot House

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne 24/24 sur le site PinkX.EU. PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.