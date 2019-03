HelixStudios : L’exode !!!

Que se passe-t-il donc ? Depuis quelques mois, certains des modèles phares de Helix ont annoncé leur départ ou leur renvoi du studios US. Quant à l’auteure Taylor Saracen qui écrivait pour le département édition de Helix la série Rise Up – biographies romancées des HelixBoys -, elle vient de tweeter elle aussi sur son départ.

Tyler Hill, le 6 décembre 2018 :

« À partir de maintenant, je cesse de tourner pour HelixStudios et le seul lieu où l’on me verra sera Chaturbate et onlyfans. Merci pour tous vos soutiens… »

Tyler Hill – Photos : HelixStudios

Angel Rivera, le 28 janvier 2019 :

« J’aimerais remercier HelixStudios pour ma première année dans le porno. Ça a été une expérience fantastique et je ne suis que reconnaissance. Mais dorénavant le seul contenu que je produirai sera dans mon onlyfans. Merci à tous mes fans … Paix et amour. »

Angel Rivera – Photos : HelixStudios

Blake Mitchell, le 28 janvier 2019 :

« Au cours des quatre dernières années, j’ai travaillé chez Helix Studios, créant du contenu magnifique et parfois inspirant. Je suis fier d’être le médium de Casey et Alex Roman et de travailler aux côtés de performeurs extrêmement talentueux. Cela dit, j’annonce aujourd’hui ma démission d’HelixStudios…

Chaque année commence avec de nouvelles motivations et j’ai semé cette année plusieurs graines que je suis impatient de voir grandir et partager avec vous tous. Pour se faire, j’ai besoin de place pour grandir. Je sais que certains d’entre vous ont peut-être beaucoup de questions et je regrette de ne pas pouvoir y répondre. Je vous remercie d’avance de votre sollicitude et de votre patience.

Mon objectif a toujours été de créer un contenu à la fois beau, engageant et, espérons-le, inspirant. À ce stade, quitter HelixStudios pour voler de mes propres ailes est essentiel pour continuer à atteindre cet objectif.

J’ai hâte de commencer ce prochain chapitre de ma vie et de le partager avec vous tous. »

Blake Mitchell – Photos : HelixStudios

Joey Mills, 19 févier 2019 :

« Je ne pourrais pas être plus heureux que de dire que je vais maintenant être freelance. »

Joey Mills – Photos : HelixStudios

Julian Bell, 21 février 2019 :

« Je veux juste que tous mes fans sachent que je ne travaille plus pour 8TeenBoy ou Helix et que je n’ai pas pour projet d’aller chez un autre studio. Vous m’avez si bien soutenu et avez été si aidants. Je vous aime tous. Si vous voulez toujours me voir dans des vidéos, abonnez-vous à mon onlyfans !!! »

Julian Bell – Photos : 8TeenBoy – HelixStudios

Cameron Parks, 4 mars 2019

Aujourd’hui a été ma dernière journée de travail chez HelixStudios/13 Red Media. Il y a deux ans, j’ai rencontré Keith Miller lors de l’une de ses fêtes à San Diego et j’ai tout de suite été attiré par ce que je percevais comme une famille.

J’ai été rapidement recruté pour tourner avec eux et, par la suite, on m’a rapidement proposé d’être un assistant de production à temps plein. J’étais imprégné et obsédé par l’univers Helix. Mais j’allais bientôt découvrir tous les péchés et sombres secrets qui entouraient le studio et ma tâche se limiterait à garder le silencieux et préserver l’illusion de leur monde. Au début de ma carrière, Keith Miller avait annoncé que nous déménagerions tous à Las Vegas. Je les ai suivis avec enthousiasme et abandonné mon ami et colocataire Cole Claire, une décision que je regrette beaucoup aujourd’hui. Au cours de mon séjour à Las Vegas, on m’a proposé de m’installer en colocation dans le manoir Helix, ce qui m’a fait complètement plongé dans leur monde. Quand les chauffeurs, les décorateurs et les designers ont tous quitté le studio, c’était moi qui devais prendre la relève.

Pendant ce temps, j’étais entouré de modèles. Je me suis lié d’amitié avec certains. Ils me racontaient des choses personnelles et profondes sur la vie familiale dangereuse qu’ils avaient fuie et j’écoutais. Souvent, on faisait ensemble de la randonnée ou du shopping en ville. Peu de temps après, un des chefs de l’entreprise a déclaré que j’agressais sexuellement ces jeunes hommes. C’était une déclaration ridicule et cela m’a amené à faire une dépression. Oui, j’avais des relations avec certains des gars mais elles étaient toujours consensuelles et typiques des mecs de 20 ans qui sont à la recherche de l’amour. À partir de ce moment-là, j’ai cherché des liens d’amitié en dehors du monde Helix. Mais ça n’a eu pour résultat que d’entendre que mes nouveaux amis étaient trop «effrayants» ou «laids» pour s’approcher des modèles. Ce conflit m’a amené à poursuivre une carrière dans notre département édition, 13 Red Media, et à quitter le manoir Helix.

Pendant ce temps, j’ai eu le plaisir de travailler avec Taylor Saracen et nous avons œuvré à la publication de plusieurs romans et nouvelles. Je me suis dit que toutes mes angoisses du passé étaient désormais loin. Comme j’aurais aimé savoir que cela allait empirer. Récemment, j’ai été chargé de planifier la tournée autour d’Electric Soul, un roman basé sur mon ami de longue date, Joey Mills. Entre-temps, Joey a eu divers désaccords avec le propriétaire Keith Miller. J’ai fait savoir que je voudrais rester neutre dans ce conflit. Keith ne m’a pas laissé faire. Il était paranoïaque et menaçait de poursuites judiciaires les modèles avec lesquels je m’étais lié d’amitié. Lorsque je suis rentré de notre première tournée Electric Soul, le propriétaire de HelixStudios m’a immédiatement pris à partie et m’a demandé : « Qu’est-ce que toute cette affaire entre Parks & Mills ? Pour qui travailles-tu ? » Puis, il m’a finalement demandé: «Tu dois choisir, Joey ou le studio ?». J’ai déclaré que mes capacités à exercer mon travail n’avaient rien à voir avec mes amitiés personnelles. Qu’elles n’affectaient en aucun cas l’entreprise, et que je n’aimerais pas répondre à cette question. »

Aujourd’hui, j’ai été réveillé par un appel de Keith Miller déclarant qu’il ne pouvait tout simplement plus travailler avec moi et que mes services n’étaient plus nécessaires. Quand j’ai essayé de récupérer mes objets dans mon bureau, Keith a déchiré des murs mes peintures et jeté mes affaires. Il a déclaré que je les avais achetés avec les cartes de crédit de l’entreprise alors que ce n’est pas vrai. Au lieu de vérifier, il a allégué qu’il n’était pas en mesure de revenir en arrière. Maintenant je me trouve désemparé après avoir suivi aveuglément cette entreprise pendant 2 ans et déménagé pour eux dans un endroit inconnu.

En faisant cette déclaration, je ne souhaite pas diffamer cette entreprise ni mes collègues. Je suis tout simplement blessé par la façon dont j’ai été traité et j’espère que mon honnêteté pourra faire la différence… L’argent n’est pas tout et la «célébrité» non plus. » Sic !

Cameron Parks – Photos : HelixStudios

Taylor Saracen, 15 mars 2019

Beaucoup de gens m’ont demandé si je suis toujours chez Helix / 13 Red et la réponse est non. Je suis fière du travail que j’ai accompli pour la société (un autre livre va paraître prochainement), reconnaissante de cette opportunité et, surtout, heureuse de belles amitiés. Place maintenant pour le prochain chapitre…

Taylor Saracen, auteure de trois biographies romancées de HelixBoys publiées par 13 Red, le département édition de HelixStudios

Mais que se passe-t-il ?