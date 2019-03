Bidasses, footeux… et randonneurs sexe au programme de Man-X ce week-end (23 & 24 mars)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 23 mars à minuit : Army Dropouts (Bare-Staxus)

Rejoignez l’armée et découvrez le monde ! Les jeunes recrues ne sont que trop heureux de se faire baiser par des officiers parmi les plus en vue ! Un trio et trois duos.

Le manplus : Hum… Luke Volta est non seulement un bien bel homme mais en plus il est dans le trio ultra sexe du film ! 🙂

Titus Snow s’est engagé dans l’armée car il se sent bien mieux quand il est entouré d’hommes. Jacob Waterhouse pense pareillement… – Photos : Army Dropouts / Bare-Staxus

Alors que le jeune Johnathan Strake est en train de se dire qu’il a fait une erreur en s’engageant dans l’armée. Chad Johnstone va lui démontrer le contraire. Grâce à sa grosse bite ! 🙂 – Photos : Army Dropouts / Bare-Staxus

Johnathan Strake adore désormais l’armée et elle le lui rend bien. Cette fois-ci, c’est Johny Cherry qui le baise ! – Photos : Army Dropouts / Bare-Staxus

Jacob Waterhouse ne sert son pays que pour les opportunités sexuelles qu’elle facilite. Et cette fois-ci, c’est Chad Johnson et le sergent Luke Volta qui le torpillent à l’artillerie lourde ! – Photos : Army Dropouts / Bare-Staxus

Dimanche 24 mars à minuit : Fuck Games (EyeCandyFilms-Staxus)

Les jeux de baise n’ont aucun secret pour eux !!! Quatre duos.

Le manplus : Xavier Sibley sodomisé en toute beauté déchirante par Hector Agusti !

Photographe amateur, Darko Simic est fasciné par la beauté de Prague et de beaucoup de ses hommes. Il a très envie d’y goûter. Le blond Pragois Alan Benfelen est la rencontre qu’il lui fallait… – Photos : Fuck Games /EyeCandyFilms-Staxus

Les étudiants Mickey Rush et Will Simon se donnent rendez-vous car Will veut que l’autre garde leur secret et l’encule à nouveau… – Photos : Fuck Games /EyeCandyFilms-Staxus

Le blond Carl Ross et le brun Pyotr Tomek s’entraînent en tenue de foot chez l’un des deux. Mais très vite ils laissent le ballon rond pour s’occuper d’autres boules… – Photos : Fuck Games /EyeCandyFilms-Staxus

Le malicieux randonneur Xavier Sibley croise la grosse queue noire de Hector Agusti. Ça va déchirer !!! – Photos : Fuck Games /EyeCandyFilms-Staxus

