Massages avec finitions, beauté black, tendresse SM et abus de pouvoir au programme de la semaine sur PinkX (26 – 31 mars)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 26 mars à minuit : Anal Prostate Club (HPG)

Un club de massage privé très spécial : détente et compréhension de son moi profond ! Ouvrez vos Chakras ! Une partouze et deux duos

Le pinkplus : Un casting des plus sympas et excitants : Maxence Angel, Romantik, Juan Florian, Wicked et Mael !

Vendredi 29 mars à minuit : Black Cock In My Ass (NextDoorEbony)

Des Blacks actifs ne peuvent qu’apprécier les culs bien bombés et accueillants ! Quatre duos.

Le pinkplus : Le duo Jacen Zhu/Andre Donovan est excellent ! La cambrure de reins et les gémissements de Jacen donnent vraiment envie de le baiser et/ou de ressentir le plaisir que lui donne Andre !

Stripteaseur dans un cabaret glauque, Osiris Blade se prépare pour son show en mode super-héros quand il entend un son suspect. Il est dit que le lieu est hanté… Le fantôme se révèle être un mâle TBM des plus sexe : Leo Brooks… – Photos : Black Cock In My Ass / NextDoorEbony

Le cul en feu, Jacen Zhu cambre son cul comme jamais pour jouir de la super bite d’Andre Donovan ! – Photos : Black Cock In My Ass / NextDoorEbony

Brendan Phillips se soumet à la puissance virile de Darion… – Photos : Black Cock In My Ass / NextDoorEbony

Le TTBM Trent King est le maître absolu du velu Chris Harder ! – Photos : Black Cock In My Ass / NextDoorEbony

Samedi 30 mars à minuit : Tie Me Up ! Dick Me Down ! (JakeJaxson-CockyBoys)

Utiliser un bâillon, bander les yeux, ligoter son partenaire… Éveiller les sens est le mot d’ordre de ces huit hommes ! Quatre duos.

Le pinkplus : Le duo JJ Knight/Sean Zevran a été consacré meilleure scène fetish aux GayVN Awards 2019.

Ligoté et les yeux bandés, Sean Zevran n’a plus le contrôle de lui-même. Il appartient corps et âme à JJ Knight… – Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Max Adonis se voit retirer un bâillon remplacé par la bite de Cade Maddox. Ce dernier installe ensuite un butt plug dans le cul de Max avant de le sauter ! – Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Le tout mignon Grayson Lange et le musclé Alex Mecum sont tendrement enlacés dans un lit. Alex lèche le torse d’Alex, attrape entre ses lèvres sa queue… et se retrouve attaché au dos, les yeux bandés. Le minet a pris le dessus et profite à fond de la super bite d’Alex !!! – Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Michael de Ray est le type de mec vicieux que kiffe Calvin Banks. Sa voix grave ne fait que renforcer le fantasme de mâle dominant. Michael lui bande les yeux et va l’activer dans tous les sens… – Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Dimanche 31 mars à minuit : Producteur pervers 2 (MackStudio)

Flic ou producteur, ce sont des porcs qui abusent de leur pouvoir pour satisfaire leurs pulsions ! Quatre duos.

Le pinkplus : Deuxième opus d’une possible série à durée indéterminée.

Billy Bouc vient faire une déposition au poste de police. Mais en surprenant un flic (Micky Bus) en train de se masturber sur les vidéos de surveillance, il se propose de l’aider à se soulager… – Photos : Producteur pervers 2 / MackStudio

Quand l’inspecteur Olan Barkev interroge le réalisateur et producteur Mack Manus, les choses dérapent ! Face à la grosse queue raide de Mack, l’inspecteur n’hésite pas à filer son cul ! – Photos : Producteur pervers 2 / MackStudio

Tony Gomez n’a pas le choix : s’il veut sortir de taule, il doit obéir à l’inspecteur Olan Barkev !!! – Photos : Producteur pervers 2 / MackStudio

Pour ne pas retourner en taule, Tony Gomez doit se présenter chez le producteur Mack Manus. Ce qu’il ignore, c’est que Mack réalise des pornos gays et qu’il est de mèche avec les flics… – Photos : Producteur pervers 2 / MackStudio

