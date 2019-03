HungerFF (alias R.J. Danvers) : « Je me suis retrouvé accro au crystal meth »

Une nouvelle carrière professionnelle, une rencontre amoureuse… ou malheureusement un problème grave peuvent expliquer qu’une porn star ne tourne soudainement plus. Pour R.J. Danvers, qui fut de 2007 à 2009 le plus jeune exclusif de Raging Stallion Studios – il avait 18-20 ans -, la cause de sa retraite précipitée fut son addiction au crystal meth. Il vient de le rappeler à QueerMeNow :

Ce n’est pas un secret, beaucoup d’histoires ont été publiées à ce sujet à l’époque, je me suis retrouvé accro au crystal meth en 2009. Je m’étais vraiment laissé emporter par ce style dingue de vie… Donc en 2009, Chris Ward (alors le big boss de Raging – NDLR) m’a demandé de faire le point et de devenir sobre. Je suis allé en cure de désintoxication en 2010 puis je me suis installé dans le sud de la Floride.

Dans la filmographie de R.J. Danvers, il y a plusieurs films qui ont fait date dans l’histoire de Raging Stallion. Notamment le chef-d’œuvre To The Last Man, Hotter Than Hell scénarisé par la porn star Steve Cruz qui allait devenir le réalisateur attitré de Raging et la trilogie Grunts…

Et arrêtant de tourner, Ryan James (c’est son vrai prénom) a vécu principalement de sa passion pour les super-héros en travaillant dans des comic-shops. Danvers fait d’ailleurs référence à l’héroïne de Marvel qu’il a toujours adorée, bien avant que le blockbuster Captain Marvel en fasse un personnage « cool« . Il a toutefois replongé dans la drogue de 2015 à 2017. « Je ne pense pas que j’étais prêt à être sobre quand je suis entrée la première fois en rehab. C’était comme si j’étais juste devenu assez vieux pour boire et que je m’interdisais à tout jamais de le faire. Mais en 2017, alors que j’allais sur mes 30 ans, j’ai vraiment fait le point sur ma vie et j’ai décidé d’arrêter. »

Son autre passion, le sexe et le fist, lui fait faire un comeback porno, mais en amateur. Et avec son séduisant boyfriend Julian Torres (alias FFurryStud) qu’il a rencontré dans une salle de sport il y a environ un an, il poste leurs ébats et séances de fist. Ce faisant, à aujourd’hui 30 ans, il retrouve une certaine notoriété. Porno un jour, porno toujours… 🙂

Un vrai couple qui partage tout !!! – Photos : Ryan James et Ruben Rod

Photo d’introduction à l’article : Gio Photography