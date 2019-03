« Transgender Erotica Awards 2019 » : Le X Trans à l’honneur dans toute sa diversité !

Dans la nuit du 17 mars ont eu lieu au night-club Avalon de Hollywood les 11e Transgender Erotica Awards (TEAs). Une cérémonie fastueuse qui a mis à l’honneur le X trans dans toute sa diversité…

Pour ceux qui se seraient rendus aux TEAs sans rien savoir de l’industrie du X et de ses stars, ils auraient été surpris de découvrir que la plupart des beautés féminines sur place étaient nées avec un pénis… qu’elles ont gardé. Et que derrière des barbes fournies et des musculatures viriles pouvaient se cacher des hommes pourvus d’un vagin 🙂 Parmi les VIP présents :

L’iconique Buck Angel et les plantureuses Nadia Love et Gia Darling. Rappelons que cette dernière est l’ex-épouse de la star du X gay Colby Jansen… – Photo : Nadia Love

… La Française Estelle Monty, la Canadienne Sarina Havok et les sublimes américaines Natassia Dreams et Jessica Drake – Photos : Estelle Monty et Natassia Dreams

Ont principalement été primées des porn stars MTF, la délicate – et bien montée ! – Natalie Mars étant la grande gagnante de la soirée avec un total de trois awards : meilleure performeuse hardcore, modèle Trans MV de l’année et meilleure duo – Photo : XBIZ

Seules deux porn stars masculines ont eu un prix. Eddie Wood a été élu meilleur performeur homme trans… – Photos : XBIZ

… et Michael DelRay a été consacré meilleur performeur mâle non trans – Photos : XBIZ

Ce dernier qui cartonne dans le gay et qu’on aura plaisir à voir dans Tie Me Up ! Dick Me Down ! (diffusion sur PinkX à partir du samedi 30 mars à minuit), bosse aussi dans le trans. Comme d’autres stars du X gay présentes aux TEAs : Dante Colle, Pierce Paris (avec Aubrey Kate en tenue de princesse et Sophia Grace)… – Photo : Aubrey Kate

… et Colby Jansen qui a tenu à saluer Buck Angel et son ex Gia Darling – Photos : Colby Jansen

Quant au beau barbu shooté avec la très jolie métisse Taryn, ne serait-ce pas Sergeant Miles ? Celui-ci faisait partie des nommés dans la catégorie meilleur performeur mâle non trans – Photo : XBIZ

Pour voir le palmarès complet, c’est ici !