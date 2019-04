Jeux de mains, jeux de coquins au programme de la semaine sur PinkX (2-7 avril)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 2 avril à minuit : Désirs de minets (CrunchBoy)

Les virils Espagnol Dany Romeo et Pablo Hierro ainsi que le twink français Alexis Tivoli s’occupent de petits culs : Jaguar, Yago Sinner et Kevin Ass. Un trio et deux duos.

Le pinkplus : L’Espagne est un vivier de machos TBM hyper excitants !

Vendredi 5 avril à minuit : Parole (TitanMen)

« Mains en l’air ! Contre le mur ! Écartez-les jambes… »

Lorsque les agents de libération conditionnelle vérifient que des délinquants se tiennent à carreau, l’action prend rapidement de l’ampleur avec des armes naturelles chargées à bloc.

Le pinkplus : Un casting viril chargé en testostérone !

Anthony London fouille au corps Bennett Anthony et trouve un paquet suspect. Bennett sait toutefois comment faire pour ne pas repasser par la case prison…

– Photos : Parole / TitanMen

Répétition d’une fouille au corps entre Bruce Beckham et Eddy Cee Tee. C’est Bruce qui écarte les cuisses le premier…

– Photos : Parole / TitanMen

En faisant le tour d’une propriété, l’officier Jesse Jackman va se faire plaisir en contrôlant le peintre en bâtiment Lorenzo Flexx.

– Photos : Parole / TitanMen

Samedi 6 avril à minuit : Code of Silence (Falcon Studios)

Isolés au fin fond de l’Afghanistan, des GIs américains s’amusent comme ils le peuvent, mais la branlette a ses limites et les corps musclés des soldats excitent les esprits…

Le pinkplus : Le réalisateur Tony Di Marco mêle avec brio esthétisme, pornographie et scénario. Les new cumer Fane Roberts, Brandon Evans et Tommy Regan sont au top !

Ryan Rose assouvit ses pulsions avec Tommy Regan…

– Photos : Code of Silence / Falcon Studios

L’envie de se pomper est réciproque chez Sean Zevran et Kyle McMillan…

– Photos : Code of Silence / Falcon Studios

Fane Roberts et Brandon Evans se découvrent plus que des affinités…

– Photos : Code of Silence / Falcon Studios

Pierce Paris jouit de s’enfoncer jusqu’à la garde dans la croupe de Kyle McMillan !

– Photos : Code of Silence / Falcon Studios

Brandon Evans cède à la tentation du toujours plus. Cette fois-ci c’est la bite de Sean Zevran qu’il se prend profond !

– Photos : Code of Silence / Falcon Studios

Dimanche 7 avril à minuit : 3some Breeding (NextDoorRaw)

Baiser à trois c’est le kiff, surtout quand un petit minet débarque et invite les deux autres à le prendre en sandwich ! Quatre trios.

Le pinkplus : Toujours une petite histoire sympa pour introduire ces trios excitants. La première scène frôle même la perfection pornographique !

le couple Connor Halsted et Dakota Young se réveille. Dakota quitte la chambre pour aller dans une autre pièce ou dort Mark Long, leur invité. Mark ne dort plus, il est en train de se masturber et le jeune Dakota ne résiste pas à l’appelle de sa grosse bite… Connor ne voyant plus son chéri va voir ce qui se passe dans l’autre chambre et ce qu’il découvre est très loin de lui déplaire…

– Photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Markie More et Dante Martin hébergent dans leur grande villa un copain de fac de Markie, Clark Campbell. Inévitablement le passé refait surface, mais Dante veut aussi participer aux ébats…

– photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Amis très proches, les étudiants Calvin Chambers et Paul Canon ont bien l’intention de baiser quand débarque Dakota Young, un voisin qui s’incruste. Ils lui font comprendre qu’il faut qu’il parte, mais l’autre les fait chanter: il dira à leurs parents qu’ils sont amants s’ils ne le baisent pas…

– photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Le joli Jordan Boss fait exactement ce que Calvin Chambers et Christian Bay veulent de lui !

– photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

