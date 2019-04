Maladie, harcèlement, rupture : Mickey Taylor a besoin de notre soutien !

Entre l’interview radieuse que Mickey Taylor nous a accordée au début de l’année et aujourd’hui, la situation a bien changé. Depuis mi-mars, la porn star britannique multi-awardisée fait face à différentes épreuves…

Mickey Taylor a, en premier lieu, tweeté sur un membre de sa famille qui est malade. Il ne dit pas de qui il s’agit mais il en a été si éprouvé qu’il a voulu faire une pause sur les réseaux sociaux. Depuis cette personne va heureusement mieux.

Sa pansexualité nouvelle, par contre, fait débat, voire sert de matrice au cyber-harcèlement ! Ses scènes sorties l’année dernière avec le FTM Olly Jackson et la MTF Mia Maffia ne plaisaient déjà pas à certains. Mais son récent trio bi où il affirme le plaisir qu’il a eu de baiser la jolie Rae Lil Black pendant qu’il se faisait sodomiser par l’hyper-tatoué Jack Lawrence Delany donne lieu des critiques virulentes. De prétendus fans gays se disent trahis.

Photo : Mickey Taylor



Mickey leur a répondu ceci : « Qu’est-ce que j’ai fait pour avoir cette avalanche de merde 😭 Je suis un membre de la communauté LGBT. Depuis toute ma vie je le suis ! Je donne 10% de mes gains aux œuvres LGBT depuis les cinq dernières années. Tous mes partenaires ont été des hommes depuis mes 18 ans. Je baise des femmes, des trans-hommes/femmes, je suis pansexuel. Je demeure LGBT. Je n’arrive pas à croire ce qui m’arrive 😭 »

Parallèlement, comme nombre d’acteurs porno, Mickey prend la PreP, délaisse la capote sur les tournages et surtout travaille avec des hardeurs qui parle ouvertement de leur séropositivité. Ça aussi ça horripile des Internautes. Il leur répond cash : « Je ne tolérerai aucun abus ni commentaire désobligeant sur des modèles séropositifs ou sur moi-même parce que je travaille avec eux. Si vous êtes des c***, je vous bloquerai de tous mes réseaux. Votre stigmatisation est inutile et vous rend laids !«

Mais la nouvelle peut-être la plus triste c’est de comprendre qu’entre Mickey et Jonas Jackson, son viril militaire devenu porn star, c’est fini. Ils allaient pourtant si bien ensemble. À relire son interview, c’était merveilleux eux-deux.

Photo : Mickey Taylor

Que s’est-il passé ? Pudiques, Jonas ne dit rien et Mickey se contente de ce tweet : « Au sujet de ma rupture, ça va. Ça m’a juste énervé comme on peut s’y attendre. Mais rien ne dure pour toujours et Jonas est la personne la plus géniale au monde. Vous ne me verrez pas dire quelque chose de mal sur lui. Jamais. C’est un diamant brut💎 Laissez-nous du temps svp ❤️ »