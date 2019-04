@blackmodelsmatter : Le divorce retentissant de Jacen Zhu !

Alors que depuis les années 1970 aux États-Unis, février est officiellement le « mois de l’histoire des Noirs » afin de « saisir l’opportunité d’honorer les réussites trop souvent ignorées des Afro-Américains à travers l’histoire des USA« , Jacen Zhu a été élu le 1er février « modèle du mois » chez NoirMale. Honorée, la porn star faisait alors cause commune avec le studio créé par Chi Chi LaRue qui a pour credo de mettre en valeur les Noirs dans le porno gay US. Sa déclaration – toute en subtilité – n’était pas sans dénonciation du dénigrement, des stéréotypes et des discriminations que subissent les Noirs dans le porno gay, et au-delà…

« Suis-je assez Noir ?

Qu’est-ce que ça veut dire ?

En ce mois dédié à nos ancêtres pour célébrer leur grand accomplissement basé sur la couleur de leur peau, je suis honoré et jamais dans le découragement de l’état actuel de notre image.

Imaginez être assez Noir pour être Noir et renvoyer votre Noir à ceux dont la capacité de compréhension cesse brusquement.

Comment mon Noir devient-il un état d’esprit quand nous sommes craints, ridiculisés et marginalisés par ceux que nous appelons « communauté »?

Mon Noir s’est-il délavé ?

Lui est-il accolé un droit de retour si non satisfaction ?

Si vous vous posez ces questions, jeunes Noirs, rappelez-vous : vous êtes magnifiquement créés, non à cause de la grandeur de votre masculinité ou de la taille de votre anatomie, mais plutôt grâce à la flamme intérieure qui brûle en vous pour créer et agir dans des espaces dédiés au Noir. »

« #blackmodelsmatter »

Jacen Zhu avait tourné depuis l’année dernière six scènes chez NoirMale. Actif ou passif, il a eu pour partenaires des modèles des plus alléchants : Roman Todd, Max Adonis, Noah Donovan, Sean Duran, Trent King, Pierce Paris, Colby Tucker et Rocco Steele

– Photos : NoirMale

Mais via des tweets postées depuis le 1er avril, rien ne va plus entre lui et NoirMale :

« Après avoir constaté que tout n’était qu’un mensonge, j’ai cessé de travailler pour NoirMale à mon réveil. Je voudrais m’excuser d’avoir aider les loups en cravate à vendre ce mensonge. Réveillez-vous et voyez que ce n’est pas nous.

Je veux être clair. Je ne suis pas en colère, je me suis simplement assis et j’ai vu que l’aspiration ne rencontrait pas la réalité. Nous sommes habitués à vendre un produit qui ne s’adresse pas à notre communauté. »

Interrogé par Out Magazine, la porn star précise l’origine de sa décision qui est multiple et graduelle :

– Sa déception face à un scénario que lui proposait Chi Chi LaRue où il devait jouer le rôle d’un détenu en liberté conditionnelle qui baisait avec son juge de l’application des peines.

– Ses tentatives infructueuses pour que NoirMale s’investisse dans la communauté gay noire.

– Son insatisfaction de constater qu’il n’y a pas assez de scènes ne réunissant que des Noirs et que celles qui sont interraciales ont principalement pour schéma le Noir-actif et le Blanc-passif.

Contactée par Out, Chi Chi LaRue a simplement répondu qu’elle a adoré travailler avec Jacen Zhu et qu’il est l’un des meilleurs performeurs avec lequel elle aie travaillé.