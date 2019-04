Les porn stars gays françaises massivement nommées aux « Prowler European Porn Awards 2019 » !

Woah !!! Comme ceux qui se sont tenus l’année dernière pareillement à Londres, les Prowler European Porn Awards 2019 s’illustrent par la présence massive de hardeurs français dans la liste des nommés.

À l’exception notable de Jess Royan, Jordan Fox, Alexis Tivoli, Anteo Chara et les new FrenchTwinks Jules Laroche, Justin Leroy et Ethan Duval, on retrouve en plus les mêmes noms. Enfin, on ne peut que se plaire à rappeler l’ironie de la situation : alors que l’industrie du X britannique se proclame européenne, le Royaume-Uni s’achemine vers un « hard Brexit » ! Que se passera-t-il l’année prochaine ?

Voici la liste des nommés français dans différentes catégories, telles que meilleur actif européen, meilleur passif… ou meilleure porn star fetish : Axel Abysse, Paul Delay, Aymeric DeVille, Ethan Duval, Anteo Chara, Jordan Fox, Jérôme James, Jules Laroche, Enzo Lemercier…

… Justin Leroy, Chris Loan, Doryann Marguet, Jess Royan, François Sagat, Xavier Sibley, Alexis Tivoli, Teddy Torres et Guillaume Wayne.

Notons que le fantasmatique Teddy Torres qu’on croyait canadien serait né en France d’après Internet Adult Film Database. Quelle belle découverte !

Il faut aussi ajouter les Français Isaak Jones, Stephane Raw et Baptiste Garcia (chacun étant un des éléments du meilleur couple européen) ainsi que Maxence, Roman Tik, Wicked et le FrenchTwink Lucas Bouvier nommés dans la catégorie meilleure scène européenne. Quant à Ridley Dovarez et Antoine Lebel (certes de nationalité suisse mais français de part l’aura de son label FrenchTwinks), ils se retrouvent à juste titre dans la liste meilleur réalisateur.

Nous pouvons voter ici ! La cérémonie de remise des prix aura lieu dans la nuit du jeudi 16 mai au night-club londonien Fire. Les maîtres de cérémonie Chi Chi LaRue et James Castle seront accompagnés d’un parterre de porn stars. Les fans sont attendus nombreux !

