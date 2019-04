Avec 1, 2 ou 4 mecs à la fois, Matthew Keading se lâche totalement ce week-end sur Man-X

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 13 avril à minuit : Cuddle Up 2 (SauVage-Staxus)

Si les petits gars de Staxus sont connus et appréciés pour leur fougue, ils peuvent aussi faire preuve de douceur. Quatre duos.

Le manplus : Les regards fiévreux, les délicates caresses et les baisers langoureux des jolis modèles n’empêchent pas les coups de reins déchirants !

Passionnés et romantiques, les très jolis Martin Rivers et Jaro Stone font l’amour…

Après une difficile journée, Julian Fox et Bjorn Nykvist se détendent dans un bain entouré de bougies…

Jake Beaumont a pris une douche pour se débarrasser de la sueur qui recouvrait sa musculature, mais l’arrivée du tout mignon Mark Flynn va le refaire suer !

Les fêtes de fin d’année peuvent avoir un goût amer quand on est seul comme Martin Rivers. Mais heureusement pour lui, ses rêves deviennent réalité en la personne du malicieux Noah Matous !

Dimanche 14 avril à minuit : Matthew Keading Bareback (HelixStudios)

Matthew Keading aime les jeux vidéo, la lecture, la cuisine italienne, le shopping et les mecs. Surtout s’il sont beaux gosses et bien montés ! Trois duos, un trio et un plan à cinq.

Le manplus : Matthew Keading ! Mais le beau minet a pas mal changé depuis le tournage de ses scènes sorties fin 2013 – début 2014. Comme l’avait rapporté en février 2014 TheSword, il annonçait qu’il commençait un traitement hormonal afin de se faire gonfler les seins, qu’il se faisait désormais appeler Ava Keading et qu’il quittait le porno. En fait il a continuer à en faire mais comme modèle trans. À voir son Twitter aujourd’hui il semble avoir pris définitivement sa retraite du X.

De joli à jolie : la métamorphose de Matthew Keading en Ava Keading

Dans la réserve du sex-shop gay où il travaille, Matthew Keading prend du bon temps avec Jasper Robinson…

Polyvalent, Matthew Keading travaille aussi dans un magasin de fringues. Et lorsque le client Jacob Dixon lui demande son avis sur les sous-vêtements qu’il essaie, Matthew sait quoi dire et faire pour joindre l’utile à l’agréable !

Une soirée devant la télé avec ses potes Adrian Rivers et Sasha Peterson vire très vite à la baise. Passif, Matthew Keading n’en a pas moins la vigueur de pénétrer Sasha pendant qu’Adrian le sodomise !

Au matin, Matthew Keading est tout heureux de se réveiller auprès d’Adrian Rivers. Après le trio de la veille, il a envie de l’avoir tout pour lui. C’est un si bon coup !

Les différents boulots que Matthew Keading l’aident à payer ses études. Pour mieux assimiler le lourd programme, il a l’habitude de réviser avec ses camarades Jessie Montgomery, Aiden Summers, Jacob Dixon et Mitch Hudson. Mais ils sont tous si obsédés par le sexe que les révisions dérapent souvent… Matthew se faisant cette fois-ci gang-banguer par les quatre autres !

