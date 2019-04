Chris Loan : Télescospage entre son succès international, Game of Thrones et Notre-Dame !

La rencontre entre le FrenchTwinks Chris Loan et les CockyBoys s’avère particulièrement fructueuse. Outre Le Garçon Scandaleux tourné à Paris, le beau Français s’est depuis rendu plusieurs fois aux USA tourner des scènes pour eux. Les critiques sur son sex-appeal et ses performances sont à chaque fois élogieuses ! Des fans du monde entier se faisant chaque jour plus nombreux, son compte Twitter devient de plus en plus anglophone. C’est d’ailleurs dans la langue de Shakespeare qu’il a exprimé sa stupéfaction face à l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris…

Alors que Chris faisait la promotion de son tout nouveau duo chez CockyBoys en retwettant un blogueur américain dithyrambique…

… il a évoqué en anglais le choc de voir Notre-Dame en train de brûler…

Ce lundi 15 avril était aussi la date de diffusion en France du premier épisode de la 8ème et ultime saison de Game of Thrones. Cette série, qui mixe avec brio esthétisme moyenâgeux, philosophie politique et fantasy sensuelle et cruelle, n’a pas échappé à l’attention de la porn star qui en est fan. Et quant l’inimaginable survient, comme en l’espèce l’incendie d’une cathédrale multicentenaire, Chris n’a pu s’empêcher de l’imputer à la méchante de Game of Thrones, Cersei Lannister…