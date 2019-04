À 2, 3, 4 ou 5, le don de soi se fait marathon sexuel sur Pinkflix

Sans censure et en illimité sur Pinkflix, retrouvez L’Insatiable de Cadinot et Freaks 2 de Wurstfilm !

L’Insatiable – Film porno français de Jean-Daniel Cadinot (1997)

Rodolphe Vernier refuse de se soumettre à son petit ami possessif et entame un marathon sexuel inoubliable pour lui et les mecs qu’il croise dans la rue, un square, une discothèque et une backroom.

À 2, 3, 4 ou 5, le sexe c’est la vie !

– Photos : L’Insatiable / Cadinot

La caméra vicieuse de Cadinot nous montre une jeunesse ivre de liberté qui transgresse avec panache la bonne morale hypocrite.

« Du vrai cinéma vérité jusqu’au bout de l’extrême !«

En illimité sur Pinkflix à partir du mercredi 24 avril

Freaks 2 – Film porno allemand de Mayk IV produit par Wurstfilm (2006)

Fasciné par les types puant le sexe par tous les pores, Aaron Kelly ne vit que pour être empli. Il va d’abord être comblé par Jo Care et Nick Nater. Puis, lors d’une séance de tatouage, il se fera royalement goder et fister ! Hallucinant ! Aaron participera aussi avec trois autres queutards au gang-bang d’un véritable trou vivant, Alan ! Ce dernier sera en plus gratifié d’un bukkake assorti d’une golden shower collective ! Mauricio Goldstein aura pour sa part droit aux coups de reins, pissotage et coulis de sperme de Muchtar Brazil (surtout connu sous le pseudo de Mukhtar Safarov). Quant à Joshua, il préfèrera se soulager tout seul.

– Photos : Freaks 2 / Wurstfilm

Un porno si trash qu’on doit se faire violence pour tenter d’en parler avec le vocabulaire le plus approprié. C’est qu’à l’exception de Joshua qui est en solo, les autres mecs ne sont qu’abandon dans la dépravation. Envieux de leur jusqu’au-boutisme à ne céder en rien sur leur désir, le spectateur peut aussi être révulsé…

En illimité sur Pinkflix à partir du mercredi 24 avril

Et d’autres productions sont en illimité sur Pinkflix disponible seulement sur le site pinkx.eu.

À partir de 1€99.