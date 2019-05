Toutes les passions mènent au sexe cette semaine sur PinkX (30 avril – 5 mai)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 30 avril à minuit : Scared Stiff (Naked Sword)

Cinq potes bien chauds se retrouvent pour un week-end dans les bois. Mais très vite ils apprennent qu’un serial killer rode dans les environs. Vont-ils pouvoir y échapper ? Une partouze et trois duos dont l’un consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Parodie X savoureuse et fun de slashers tels que La nuit des masques et Vendredi 13 sortis en salle dans les années 1970-1980. L’histoire se passe d’ailleurs en 1985. Et voir Jack Hunter en clone de Billy Idol fait immanquablement souffler un vent de nostalgie. Réalisé par Chi Chi LaRue, Scared Stiff a été l’un des films les plus primés aux Grabbys 2017 : meilleur scénario, meilleur second rôle (pour Seth Santoro), meilleur léchage de cul (pour la partouze). Quant à Jack Hunter, il a été élu bite la plus hot et meilleur performeur de l’année, ex æquo avec Wesley Woods, autre acteur de Scared Stiff.

Baise en voiture pour Jack Hunter et Seth Santoro…

– Photos : Scared Stiff / NakedSword

Ryan Rose et Colby Keller en mode fellation et bouffage de cul…

– Photos : Scared Stiff / NakedSword

Baise sous la tente pour Tom Faulk et Wesley Woods…

– Photos : Scared Stiff / NakedSword

Grosse partouze entre Colby Keller, Jack Hunter, Seth Santoro, Tom Faulk, Wesley Woods et Ryan Rose…

– Photos : Scared Stiff / NakedSword

Vendredi 3 mai à minuit : Sling (TitanMen)

« Sling » est un mot anglais utilisé dans la langue française pour qualifier le morceau de cuir suspendu au plafond par quatre chaînes, l’une à chaque coin, et sur lequel le partenaire sexuel s’allonge, tout en mettant les jambes dans deux anneaux formés par des lanières accrochées aux chaînes, celui-ci se présentant dans cette position pour des relations sexuelles avec un partenaire dit « actif ». Et ce sling met dans tous leurs états ouvrier-artisan, coursier, livreur, directeur de magasin, designer et consommateur ! Trois duos.

Le pinkplus : Les TitanMen sont toujours aussi musclés et sous testostérone ! Le sling sied à ces vrais fantasmes vivants !!! Le premier duo Adam Ramzi/Jason Vario est magnifiquement bandant !!!

Livreur, le bel Adam Ramzi vient remettre un colis à une entreprise qui fabrique des slings. Il est reçu par un ouvrier top canon : Jason Vario. L’attraction entre les deux hommes est réciproque. Un sling va leur servir de terrain de baise…

– Photos : Sling / TitanMen

Le TTBM Tex Davidson fait beaucoup plus que livrer à Alex Mecum le sling que ce dernier a commandé. Il l’aide à l’installer et le lui fait tester !

– Photos : Sling / TitanMen

Le PDG de la manufacture de slings Eddy CeeTee tient à tester un prototype avec Liam Fox, le designer qui l’a conçu…

– Photos : Sling / TitanMen

Samedi 4 mai à minuit : Route 69 (Falcon Studios)

Amis de fac, Fane Roberts et Dustin Holloway profitent de leurs vacances pour traverser la légendaire Route 66 en Californie. Alors qu’ils sont dans le désert au volant de leur rutilante Mustang décapotable, l’étrange s’immisce dans la réalité : la radio subit des interférences, de la musique porno gay des années 70 se met à jouer et la route 66 devient la «Route 69», nos deux amis devenant les héros de scénarios X gay vintage. Sept duos dont deux qui consistent en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Hommage vibrant aux premiers pornos gays US. Fane Roberts est hautement désirable !

À cause de la fumée épaisse qui sort du capot avant, Fane Roberts et Dustin Holloway s’arrêtent chercher de l’aide chez un garagiste. Mais les employés Nate Stetson et Johnny V. semblent plus soucieux de satisfaire leurs pulsions que de réparer la décapotable…

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

La nuit est tombée et les deux amis prennent une chambre pour deux dans un hôtel miteux. Après sa douche, Fane se plaint à JJ Knight, le directeur de l’établissement, sur l’eau chaude. JJ sort son énorme bite et montre à Fane les avantages de l’hôtel !!!

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

De retour sur la route, les deux amis s’arrêtent pour que Dustin puisse pisser dans des toilettes publiques. Là, Dustin remarque une grosse bite noire qui traverse un glory-hole. Son heureux propriétaire est Derek Maxum…

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

Une halte dans un restaurant. Ryan Rose, un serveur des plus maladroits, éclabousse au soda Fane…

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

Manquant d’essence pour continuer la route, Fane prend un bidon et fait du stop. Alex Mecum s’arrête au niveau de Fane et lui vient en aide. En contrepartie Fane le pompe au bord de la route…

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

Cependant, Dustin s’ennuie à attendre le retour de Fane. Alors il sort de la Mustang, se met à se branler et tel un mirage pornographique, Skyy Knox sort du désert et donne plus qu’un coup de main à Dustin…

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

Réunis, Dustin et Fane se prennent une chambre dans un motel et se découvrent des affinités qui dépassent leur seule amitié…

– Photos : Route 69 / Falcon Studios

Dimanche 5 mai à minuit : Raw Deposit (NextDoorRaw-NextDoorStudios)

Trouver un logement, louer et vendre son appartement donne lieu à des ébats inoubliables ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des mecs très excitants dans un porno scénarisé – sans être bavard – qui s’approche d’un cinéma traditionnel.

Mark Long vient visiter une piaule mais la caution que demande Damien Kyle est exorbitante. Damien est toutefois très attiré par la virilité de Mark et il lui propose une caution en nature. Marché conclu !!!

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Markie More a réservé une location au bord de la mer sans savoir que le fils de l’agent de location, Grayson Lange, traquerait chacun de ses mouvements. Quand il le découvrira, il le lui fera payer cher, sa bite vigoureuse dans son jeune cul de minet !

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Leo Luckett, beau blond pulpeux, a attendu pendant une heure un acheteur recommandé par son pote Dalton Riley, et personne n’est venu. Suspicieux, il interroge Dalton qui avoue qu’il n’y a jamais eu d’acheteur. Il a juste organisé cette réunion pour être avec Leo car il a très très envie de lui et de son beau cul rond…

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Michael Del Ray et son boyfriend Jackson Traynor s’apprête à ouvrir les portes de leur chez eux pour des visitesde potentiels acheteurs. En entrant dans la cuisine, Michael a une petite idée sexe et il convainc Jackson de la réaliser…

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.