Eytan Zevi et les autres beaux mecs du week-end sur Man-X

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 4 mai à minuit : Sticky Mucky Spunk Texters (Bare-Staxus)

La génération What’s app adore la technologie car elle permet de multiplier les plans cul !

Le manplus : L’Italien Eytan Zevi est magnifique !!! Dommage qu’on ne le voit qu’être pompé et bouffer un cul. Orri Gaul est pour sa part extrêmement mignon. Quant à Chester Owen et Bjorn Nykvist, tout en eux appelle à la pénétration !

Ah, les jeunes aujourd’hui ! Ils restent assis des heures et des heures, avec à la main un Smartphone pour envoyer messages sur messages. C’est exactement ce que font Robin Rhea et Chester Owen. Si ce n’est qu’il y a un enjeu dans ce flot de textos. Robin a mis Chester au défi de se taper son nouveau camarade de chambre, le mignon David Doren. Chester va relever le défi : il invente une histoire sur des tiques qui lui irritent la peau et demande à David de vérifier la présence des parasites sur son beau corps. La ruse fonctionne ! Chester se prendra profond la belle pine de David !!!

– Photos : Sticky Mucky Spunk Texters / Bare-Staxus

Robin Rhea pompe à tour de rôle le superbe brun Eytan Zevi et le beau blond Bjorn Nykvist, chacun prenant une preuve en photo du savoir-faire de suceur de Robin. Mais si avec Eytan, Robin s’est contenter de le laisser lui bouffer la rondelle, il apprécie de pouvoir défoncer Bjorn !

– Photos : Sticky Mucky Spunk Texters / Bare-Staxus

Insatiable, Chester Owen goûte cette fois aux coups de reins déterminés du joli Orri Gaul

– Photos : Sticky Mucky Spunk Texters / Bare-Staxus

Grâce aux applications de drague, c’est quand ont veut et le plus vite possible. David Doren et Orri Gaul savent parfaitement tirer profit de ces technologies pour s’éclater !!!

– Photos : Sticky Mucky Spunk Texters / Bare-Staxus

Dimanche 5 mai à minuit : Camping About (Raw-Staxus)

Le camping est propice aux discussions entre jeunes mecs et aux baises en plein air ! Une partouze et trois duos.

Le manplus : On est subjugué par la beauté de Martin Rivers ! Le duo Casey Flip et Chester Owen est top !!!

Quel accueil ! Après avoir parcouru la campagne à pied, Chester Owen est accueilli chaleureusement sous la tente de Rudy Stone…

– Photos : Camping About / Bare-Staxus

Alors que Rhys Kogan and Casey Flip s’ébattent en extérieur, Andy Scott et Vitali Kutcher les matent à travers une fenêtre et se mettent à fantasmer d’une partouze…

– Photos : Camping About / Bare-Staxus

Batifoler comme bon leur semble dans les bois fait réaliser à Casey Flip et Chester Owen qu’ils vivent les meilleurs jours de leur vie !

– Photos : Camping About / Bare-Staxus

Exhib, le superbe blond Martin Rivers se balade dans les bois totalement à poils. Ce faisant il tape dans l’œil d’Adam Cartney et lui fait dresser la queue …

– Photos : Camping About / Bare-Staxus

