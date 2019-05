Le (trop ?) sexy docteur Mug fait beaucoup pour les porn stars qui le lui rendent bien !!!

« Aujourd’hui est un grand jour pour moi. On m’a souvent dit que je ne souriais pas assez. La vérité est que je me suis longtemps battu contre une addiction à la meth (je suis sobre depuis presque 7 ans). Durant cette période sombre mes dents avaient été infectées et elles pourrissaient. Cette homme a sauvé mon sourire. Je suis heureux. »

Dans un tweet daté du 1er mai, la porn star new-yorkaise Max Konnor dévoile son passé trouble dans la drogue, les conséquences désastreuses sur ses dents et, photo à l’appui, le recours à un médecin pour avoir une dentition nickel !



À un fan qui lui demande s’il s’agit bien du docteur Mug, Konnor acquiesce avec enthousiasme.

Un allant sur le site du docteur, on apprend qu’il officie à New York et que son champ d’action ne se limite pas aux seuls soins dentaires. Il pratique également le rajeunissement du visage via des peelings chimiques et des injections de botox et/ou d’acide hyaluronique Juvéderm®.

Quant à son Instagram, il est doublement surprenant.

D’abord on le voit souvent à poil dans des selfies. Avouons qu’on n’a pas l’habitude de voir un médecin se mettant ainsi en scène.

Le but est louable et promotionnel. On se dit que les soins qu’il prodigue, il se les applique aussi à lui-même, et que ça marche. Soit. Mais certains de ses collègues et autres professionnels de la santé ne supportent pas ces photos et parlent de « comportement inapproprié« . Sic !

Ensuite, Max Konnor est loin d’être le seul de ses clients à être une porn star gay…

Traitement dentaire et/ou rafraichissement de la peau du visage… Max Konnor, Alam Wernick, Boomer Banks, Bruce Beckham, Chris Crocker, Devin Franco, Edji da Silva (alias Mehdi et Jawel) et Gabriel Cross ont tous la franchise de révéler que leur belle image doit aussi aux bons soins du sexy docteur !