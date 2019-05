« Pig Me More » et les autres nouveautés de la semaine sur PinkX (7-12 mai)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 7 mai à minuit : Des Castings pornos très chauds (CrunchBoy)

CrunchBoy, le studio amateur français, est sur la route pour caster de nouveaux modèles. Les acteurs reconnus aident nos débutants à être très chauds !!! Quatre duos.

Le pinkplus : Du porno très efficace ! 🙂 Des stars et des new cumers extrêmement bandants !!!

Gourmand de grosses bites et adepte de la baise en jock-strap, le passif Tonio choisit Roman Tik pour son premier tournage chez CrunchBoy ! Il a très bon goût !!!

– Photos : Des Castings pornos très chauds / CrunchBoy

Le beau minet Germain Easybi a 20 ans et se dit hétéro à 80 %. Les 20% restants sont destinés aux mecs TBM qui adorent défoncer son petit cul. Le beau tatoué Aaron Master est l’heureux élu sélectionné pour sa scène gay chez CrunchBoy. Le jeune bi va se faire bien remplir la chatte !!!

– Photos : Des Castings pornos très chauds / CrunchBoy

À Londres, le hardeur métis Leo Rex propose à Jess Royan de le filmer avec un new cumer passif, barbu et très sexy : Gold Bart !…

– Photos : Des Castings pornos très chauds / CrunchBoy

En week-end prolongé chez Jess Royan à Bordeaux, Kevin Ass se fait enculer dans le jardin par un pote de Jess, le daddy bourrin Slideboy !

– Photos : Des Castings pornos très chauds / CrunchBoy

Vendredi 10 mai à minuit : Trade (Bulldog)

Les mecs qui fréquentent le Fetch Store au sud de Londres n’ont qu’une idée en tête : baiser sur place ! Quatre duos.

Le pinkplus : Woaw !!! Un casting international de tout premier choix. À noter dans des scènes différentes, le Français Guillaume Wayne et le Mexicain Danny Azcona, vrai couple dans la vie.

David Luca est impitoyablement accueilli par la matraque de chair de Viktor Rom !

– Photos : Trade / Bulldog

Logan Moore est culbuté sans ménagement par Max Duro !

– Photos : Trade / Bulldog

Danny Azcona, un joli visage et une croupe arrondie qui déchaîne la virilité brutale de Viktor Rom !!!

– Photos : Trade / Bulldog

Dmitry Osten énergiquement embroché par le TTBM Guillaume Wayne !…

– Photos : Trade / Bulldog

Samedi 11 mai à minuit : Beards! Bulges! And Ballsacks! (Raging Stallion Studios)

Entrez dans un monde fantasmatique et fétichiste où les hommes sont bruts de sexe. Leurs atouts viriles sont mis en valeur par leur barbe touffue ainsi que par leur érections puissantes et leurs couilles de taureau qui déforment leur fute ! Une partouze buccale, un trio et trois duos.

Le pinkplus : Hyper excitant ! La première scène qui réunit Daymin Voss (super beau Noir poilu!), Michael Roman et Fernando Del Rio a d’ailleurs été élue Meilleure Scène Bear lors des GayVN Awards 2018.

Daymin Voss et Michael Roman bouffent en même temps le cul de Fernando Del Rio et l’enculent à tour de rôle. Puis Daymin offre son cul à Michael tout en pompant Fernando…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Quand Aarin Asker se fait baiser, il fait bien comprendre qu’il attend de l’actif, en l’espèce le hirsute Hoytt Walker, une emprise totale et brutale !!! Hum…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Manuel Skye y va à fond avec Rikk York qui est, comme Aarin, accro aux sodos déchirantes.

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Un panneau, deux trous pour Michael Roman, Tex Davidson, Hoytt Walker et Ryan Finch…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Le TTBM Tex Davidson ne peut résister à Ryan Finch qui l’attend, jambes écartées…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Dimanche 12 mai à minuit : Pig Me More (RidleyDovarez)

À la quête de la meilleure queue, nos mecs sont prêts à tout pour décrocher le Pig d’or ! Deux trios et un duo.

Le pinkplus : Enthousiasmant ! Le scénario, les acteurs – tous top ! -, la mise en scène, les deux trios… Ridley Dovarez se surpasse. Premier film français de Mars Gymburger. À noter que le beau et attachant new cumer russe nous avait accordé une interview en février 2019, quelques jours avant le tournage de Pig Me More.

Mars Gymburger est un gamer international champion du jeu Pig Me More. Le gage consiste à se rendre au Full Metal à Paris puis de donner son cul au barman, Mathieu Ferhati. À la fin de la baise, Mars remportera un indice important pour gagner au jeu !

– Photos : Pig Me More / RidleyDovarez

David Valentin, présentateur vedette de l’émission infos de PIG TV, est assisté de Hugo Tara lors de sa rencontre avec le champion Mars Gymburger. Impossible pour les trois hommes de rester de marbre tant la tension sexuelle imprègne l’atmosphère…

– Photos : Pig Me More / RidleyDovarez

Mars Gymburger est à deux doigts de trouver le Pig d’or. Enzo Akira et André Madd vont lui faire passer le test final en lui limant la bouche et le cul…

– Photos : Pig Me More / RidleyDovarez

