Le vice à l’état pur est sur Pinkflix !

Gefangen Im Analkerker – Film porno allemand de Horst Braun produit par Wurstfilm (2004)

Un lieu labyrinthique de Berlin sert de terrain de jeux hard et trash. À côté d’urinoirs surchargés de pisse et de murs éclaboussés de foutre, des hommes se pompent et s’enfilent des bites et des poings. Le dépravé Lupus nous sert de guide…

– Photos : Gefangen Im Analkerker / Wurstfilm

L’homme descend véritablement du porc dans les productions Wurstfilm ! Le vice à l’état pur s’y écoule sans que rien ne puisse faire barrage. Même l’originalité des situations et la maestria de la mise en scène sont au service d’une dépravation totale et entière. Hum…

L’Envie – Film porno français de François Orenn produit par FrenchArt-Videovision-Cadinot. Tournage au Pérou (2011)

Quand on est jeune, beau, riche et célèbre, on suscite l’admiration mais souvent aussi l’envie. Un danseur étoile fils d’un riche Péruvien fait ainsi face à des lascars aux atouts physiques certains, mais sans aucun scrupule…

– Photos : L’Envie / FrenchArt-Videovision-Cadinot

Deuxième opus de ce qui devait constituer la série ambitieuse des Sept péchés capitaux réalisée par François Orenn, L’envie fut la dernière nouveauté à sortir sur le label de Jean-Daniel Cadinot. C’était trois ans après le décès de ce dernier. Dommage. Orenn avait eu le souci de conserver le style et l’esprit du maître français du porno gay.

