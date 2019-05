« Ghost » : la bande-annonce hot et clipesque du nouveau blockbuster de NakedSword

Five Brothers – Family Values, le dernier titre en date concocté par mr pam pour NakedSword, bénéficie d’un scénario et d’un casting top. Une histoire de famille qui réunit dans le crime, le sexe et la drogue des marginaux interprétés avec conviction par Blake Ryder, Sean Duran, Nick Sahara, Aaron Savy, Danni Daniels et Jay Dymel.



Jouent également dans Five Brothers – Family Values les porn stars Woody Fox, Alam Wernick, JJ Knight et Trevor Northman.

Ce blockbuster qu’on verra bientôt sur PinkX la chaîne a aussi droit à une bande-annonce qui tient lieu de clip vidéo. Le single Ghost du chanteur Jarret Moon sert ainsi de BO et la vidéo, réalisée par mr pam et Leo Forte, mixe extraits soft du film et passages où l’on voit le bandant chanteur hanté par le souvenir d’un ex. Cet ex entreprenant et hyper-sexuel est joué par Ricky Larkin, le nouvel exclusif de Raging Stallion-NakedSword…