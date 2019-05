Pheonix Fellington chez Helix ! Plus qu’un contrat d’exclusivité, le symbole d’un rêve américain ?

Les contrats d’exclusivité de porn stars annoncés par les boîtes de prod US sont riches en surprises. C’est normal : l’objectif est de susciter le buzz !!! la semaine dernière, les studios Helix ont frappé un gros coup en annonçant avec enthousiasme que Pheonix Fellington faisait partie de leurs exclusifs. Sa première scène chez eux sera un duo avec Tyler Sweet.

La porn star a elle-même exprimé toute sa joie de devenir un exclusif du prestigieux label : « Je suis si heureux de travailler avec Helix Studios, il y a tellement de modèles avec lesquelles je suis excité de tourner. Et l’équipe est tout simplement super !«

Né dans les environs de Détroit le 18 octobre 1994, engagé militaire en 2012 et stripteaseur professionnel à partir de 2015, Pheonix Fellington a fait ses débuts dans le X en 2017. Des débuts remarqués qui lui ont valu d’être consacré meilleur newcomer aux GayVN Awards 2018.

Sur PinkX, on a pu apprécier toute sa versatilité dans le bandant BBC Relief chez NextDoorEbony ainsi que dans deux blockbusters de NakedSword, MXXX The Hardest Ride et The Devil’s Deal & Other Sordid Tales.

Son contrat d’exclusivité enchante dans leur très grande majorité les fans de porno. Si les studios Helix font appel à des modèles latinos, blacks et métis, ils mettent massivement en valeur un univers très blanc de peau. Avant Fellington, il n’y a eu que deux Noirs qui ont fait date :

Jayden Hart – 9 scènes sorties en 2011. Il a notamment eu pour partenaires le blond Patrick Kennedy, Casper Summers, Kevin Kandy et le Latino Aaron Felix.

Marcell Tykes – Chez Helix depuis octobre 2017. 13 scènes sont sorties à ce jour. Dont un duo avec Blake Mitchell, un autre avec son boyfriend dans la vraie vie, le métis Adrian Kelley, et un autre avec le blond Travis Stevens.

La mise en avant dans un label tel que Helix d’un exclusif noir comptant autant de followers que Fellington peut s’interpréter comme un symbole. Celui d’une Nation qui se libère, malgré tout, des discriminations raciales qui furent l’un de ses piliers.

Les scènes avec le magnifique Phoenix Fellington seront bientôt à savourer sur PinkX la chaîne, ainsi que sur notre service à la demande Pinkflix !