Mickey Taylor en proie à un mystificateur !

L’industrie du porno fascine, suscite des vocations et offre malheureusement aussi l’opportunité à des gens sans scrupules de profiter de la crédulité de modèles. En France, on se souvient de cet odieux personnage qui se faisait passer pour un recruteur de CrunchBoy (lire notre article ici). Il couchait avec des aspirants porn stars sous prétexte de leur faire passer un casting, sans les payer, sans donner suite. Quand ses victimes s’en inquiétaient et lui posaient des questions, elles se voyaient répondre par des menaces et du chantage. Les novices ne sont toutefois pas les seuls à être ciblés par des mystificateurs. Les super porn stars aussi…

Contacté pour un tournage par Bbc qui se présente comme un réalisateur-producteur américain de porno gay, Mickey Taylor s’est directement vu proposer de coucher avec lui. Sa réponse a été catégorique : « Je suis de la vieille école. Pas de sexe sauf pour ce qui est filmé. Ainsi suis-je à 100% dans la performance. » Un dialogue s’en est suivi où la super porn star britannique a été confrontée à l’effrayante fausse bienveillance de son interlocuteur :

Bbc : Je respecte votre point de vue et vos profondes convictions.

Mickey : Merci. À Quelles dates pensez-vous que nous travaillerons ? Pour que je sois sûr d’être libre.

Bbc : Honnêtement votre incapacité à baiser hors caméra est dissuasif. Compte tenu de la dépense pour vous faire venir, je pourrais avoir deux ou trois autres modèles aux USA.

Mickey : Donc, parce que je n’ai pas de relations sexuelles avec vous hors caméra et que j’essaie d’être professionnel pour le bien des scènes, vous n’allez pas m’engager.

Bbc : Comme je l’ai dit, je tiens compte de vos préférences. Je veux que vous vous sentiez respecté. S’il vous plaît, pas de haine. C’est ainsi. Si vous changez d’avis, faites le moi savoir.

Mickey : Très bien. Moi-même étant réalisateur, je n’ai jamais demandé à un modèle de coucher avec moi pour avoir le job. C’est quelque peu non-professionnel et ce n’est pas quelque chose que je veux faire. Sans compter que ça renvoie en partie au mouvement #MeToo. Je travaille dur, je suis un professionnel et, quand je tourne, je ne baise pas avec des mecs hors caméra pour me donner à fond dans mes scènes. Je ne couche pas avec un réalisateur pour travailler et je suis choqué par ce que vous suggérez.

Bbc : Tout va bien. Je respecte tout ça.

Mickey : C’est aussi illégal. Très illégal !

Bbc : Tout va bien. Comme je l’ai dit, pas de haine. Tous mes respects. C’est ainsi. Je ne sais pas comment cela se passe au Royaume-Uni, mais je ne suis pas dans l’obligation de vous embaucher. Me parler d’illégalité ne pèse d’aucun poids. J’essaie d’être gentil et respectueux. C’est tout.

Mickey : Vous êtes affligeant…

D’autres porn stars ont réagi. Mickey a en réalité eu affaire à un mystificateur.

Boomer Banks : Il a essayé de m’embaucher. Ce type est un tocard qui ne travaille avec aucune des compagnies dont il parle. Il faut juste le bloquer sur Twitter.

Wesley Woods : Pareil.

Jack Vidra : Pareil. Je ne lui ai même pas répondu.

Le compte Twitter de ce Bbc est à ce jour désactivé.

Mickey Taylor est actuellement en tournage à Manchester. Un film réalisé avec mr Pam pour NakedSword. Une amie et des noms sérieux !!!