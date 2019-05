Un pour tous, tous pour un ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 18 mai à minuit : Foreskin Fuckers (Bare-Staxus)

Certains affirment que la bite est plus propre et à meilleur goût quand elle est circoncise. Mais comment nier que le prépuce permet d’excitants jeux de bouche et de langue ? Sans compter que le gland est plus sensible… Les minets de Staxus savent exactement quoi faire avec une bite au naturel, surtout quand elle est grosse !!!

Le manplus : La Tchèquie est un vivier de beaux minets non circoncis !

Connor Rex affirmait à qui voulait l’entendre qu’il prenait sa retraite du porno. Mais quand Staxus lui propose une scène avec Orri Gaul, il ne résiste pas à la tentation…

– Photos : Foreskin Fuckers / Bare-Staxus

Le beau blond Ben Isai est si obsédé par son physique qu’il admire son reflet sur un miroir, complètement indifférent à son camarade de chambrée Sivan Ozzi. Sivan regrette cette situation car il en pince pour Ben. Alors il sort l’artillerie lourde : son sexe. Ben le remarque, le contemple et l’apprécie si bien qu’il le lui faut dans sa gorge puis dans son rectum…

– Photos : Foreskin Fuckers / Bare-Staxus

Pendant que Orri Gaul et Ben Isai baisent sur les marches d’un escalier, le new cumer Jake Stark les mate et se branle. Et les trois beaux mecs se retrouveront côte à côte pour se vider les couilles !

– Photos : Foreskin Fuckers / Bare-Staxus

Sivan Ozzy aime se faire sucer par le beau gosse à lunettes Max Grey. Mais ce qu’il préfère, c’est le sodomiser…

– Photos : Foreskin Fuckers / Bare-Staxus

Dimanche 19 mai à minuit : Angel Lopez Gang Bang (MyDirtiestFantasy-Staxus)

Le tout mignon Angel Lopez réalise son fantasme d’être le trou à jouir de quatre mecs dont Izan Loren, le Mister Deaf Star 2017.

Le manplus : Angel Lopez ! Sa disponibilité force le respect !!!

– Photos : Angel Lopez Gang Bang / MyDirtiestFantasy-Staxus

