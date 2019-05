François Sagat est la personnalité choisie pour la campagne 2019 #KnowYourStatus

Depuis 1993, une fois par an au City Hall de Vienne en Autriche, se tient habituellement l’un des plus grands événements caritatifs au monde pour la lutte contre le sida : la Life Ball. Les progrès pharmaceutiques ont toutefois modifié la perception et la dangerosité du sida. Dans les pays où l’accès aux traitements antiviraux est facilité, on est passé d’une condamnation à mort à une maladie chronique. Ce qui n’est pas sans conséquence sur les donateurs qui se font moins nombreux. En 2016 il n’y avait déjà pas eu de Life Ball. Et ce 8 juin 2019, ce sera la toute dernière de son histoire.

A posteriori, on comprend que Life+, l’association organisatrice de la Life Ball, annonçait depuis 2017 la fin programmée de l’événement à travers la campagne #KnowYourStatus. Campagne en trois temps faisant appel à des personnalités et axée sur les objectifs 90/90/90 de l’ONUSIDA visant à mettre fin à l’épidémie du sida…

2017 – #KnowYourStatus se focalisait sur le premier objectif de l’ONUSIDA : « à l’horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. »

Shootées par le photographe de mode Peter Lindbergh, Kate Winslet, Tatjana Patitz et Uma Thurman furent les premières stars sollicitées par la campagne…

2018 – #KnowYourStatus se focalisait sur le second objectif de l’ONUSIDA : « à l’horizon 2020, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. »

Eva Herzigová, Aiden Brady (alias l’ex-porn star gay Aiden Shaw), Philipp Hochmair et Paris Jackson ont été shootés par RANKIN et Andreas H. Bitesnich.

2019 – #KnowYourStatus, sous-titré #MyStoryWontHurtYou et U = U (pour Undetectable = Untransmittable), se focalise sur le troisième et dernier objectif de l’ONUSIDA : « à l’horizon 2020, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée et ne transmettent pas le virus. »

Et c’est François Sagat qui a été choisi pour la campagne réalisée par Elfie Semotan.

L’affiche comme la vidéo – où François s’exprime à la première personne -, interpelle. Joue-t-il un rôle ou parle-t-il véritablement de lui ? Ce tweet posté le 24 mai lève l’ambiguïté…

MyStoryWontHurtYou est un CONCEPT génial !

* Pour que ce soit CLAIR : MyStoryWontHurtYou est un concept de campagne et N’EST PAS nécessairement mon histoire personnelle. Et je suis heureux de faire partie de cette noble cause.

TESTEZ-VOUS ! Et connaissez VOTRE STATUT SÉROLOGIQUE !!!