Les fantasmes assouvis sont œuvres d’art sur Pinkflix !

Dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix, retrouvez les très inspirés Fucking Art de Todd Verow et Désirs Volés de Cadinot !

Fucking Art – Film porno allemand de Todd Verow produit par Wurstfilm (2008)

Marcel Schlutt travaille dans une galerie d’art à Berlin où a lieu une exposition d’art érotique gay. L’une des pièces les plus fascinantes est la statue vivante d’un homme qui se fiste. Marcel passe ses journées à fantasmer sur les œuvres et les hommes sexe mecs qui vont et viennent. Il les surprend en train de baiser, ou il les imagine en action. Dés lors il intervient, il veut qu’on jouisse sur lui et que ce foutre le recouvre telle l’encre d’un stylo pour signer un livre d’or. Marcel finit bien sûr par avoir des rapports sexuels avec la statue vivante. Ce faisant il la rend libre, et c’est lui Marcel qui prend sa place.

– Photos : Fucking Art / Wurstfilm

Premier film porno du réalisateur américain indépendant Todd Verow, Fucking Art avait été tourné à la mi-octobre 2007 sur le site même d’une exposition porno à Berlin. L’intérieur avait été réaménagé pour le tournage et le résultat fut par la suite intégré à l’exposition.

Les œuvres exposées : des photographies d’Ono Ludwig, des imprimés sur ordinateur sur le thème « Pixelporn » de Clemens Hummel, des affiches peintes de Rinaldo Hopf, des photographies de Master Patrick et Brian ainsi que celles de Kingdome 19, des peintures de Rolf Maas, des dessins et peintures d’Egon Rathke, des estampes de Wilfried Laule et des aquarelles et photographies du héros de Fucking Art, Marcel Schlutt.

En illimité sur Pinkflix depuis le mercredi 29 mai

Désirs volés – Film français de Jean-Daniel Cadinot produit par French Art (1996)

Le viril Adrian Vassiliu procure des petits boulots précaires à de jeunes mecs qui ont soif de vivre. Malgré un avenir incertain et un présent parfois morose, tout est prétexte pour baiser. Comme lors d’un anniversaire où le blondinet Karl Spitz s’offre à six jeunes mâles affamés de sexe.

– Photos : Désirs volés / Cadinot-French Art

Une sexualité débridée. Une vitalité débordante. Une caméra incisive et vicieuse. Avec au casting Ramzes Kairoff, un new cumer venu de Russie qui deviendra Michael Lucas aux USA.

En illimité sur Pinkflix depuis le mercredi 29 mai

