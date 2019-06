Alex Roman : « Il y a trop de faux 22, 25, 28 cm de queue ! »

Actuellement aux USA, le « wonder bottom » italien Alex Roman tient à mettre plusieurs choses au clair. Notamment sur son anus béant qui donne lieu à des commentaires désobligeants…

Une réalité anatomique !

« C’est toujours SI AMUSANT de voir la réaction des personnes conventionnelles dès qu’elles voient mon grand trou. Quand on se prend des grosses queues, le trou doit ressembler à ça. La différence c’est que de nombreux modèles ne montrent pas leur anus largement ouvert. C’est la seule différence ! »

Tout est dans la tête !

« Je reçois de très nombreux messages où vous parlez de vos difficultés à vous prendre des grosses bites ou à demeurer propres…J’ai juste à dire que TOUT EST DANS LA TÊTE. Je sais que dans le porno tout semble facile, mais ça ne l’est pas. Il y a une préparation. Cela m’a pris des années pour comprendre comment mon corps fonctionnait et pour être capable de pousser mes limites. Tout vient avec l’expérience. Il faut juste prendre son temps et avoir du plaisir ❤️ »

Un « wonder bottom » exigeant !

« Dans le sexe, je suis soumis mais en même temps c’est moi qui établis les règles. Je suis un passif affamé de queues et il n’est pas facile de bien me baiser tout en me procurant du plaisir. Il faut suivre mes règles : mon trou, mes lois. » Et l’un des fondamentaux du sexy Italien est de ne pas lui mentir sur ses mensurations : « Il faut vraiment que vous appreniez à vous servir d’un mètre. Il y a trop de faux 22, 25, 28 cm de queue !«