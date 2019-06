Les matraques sont aussi de chair ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 8 juin à minuit : Willing Courier (Sauvage-Staxus)

Qui n’a pas fantasmé sur un coursier ? Les tenues de cycliste mettent en valeur leur paquet saillant et leurcul rebondi ! Quatre duos.

Le manplus : Le délicieux Viatli Kutcher garde sa tenue de cycliste pour baiser !!!

Coursier vélo, Connor Rex livre à Bjorn Nykvist une boîte contenant du lubrifiant…

– Photos : Willing Courier / Sauvage-Staxus

Vitali Kutcher livre un butt plug à Lucas Drake, qui l’attend en strig, allongé sur son lit…

– Photos : Willing Courier / Sauvage-Staxus

La livraison d’une pilule blue dérape avantageusement pour le client Casey Flip et le coursier Martin Rivers…

– Photos : Willing Courier / Sauvage-Staxus

Le blond sportif Rob Nielsen aide le coursier Connor Rex à trouver le bon chemin pour livrer un colis dans une maison perdue en pleine forêt…

– Photos : Willing Courier / Sauvage-Staxus

Dimanche 9 juin à minuit : Police Action (DirtyFuckers-Staxus)

Ce n’est pas parce que quelqu’un porte un uniforme qu’il est digne de confiance ! Un trio et trois duos.

Le manplus : Le trio !!!

Séduisant jeune médecin à l’imagination débordante, Ezra Gibson écrit dans son journal intime des nouvelles pornographiques. Dans l’une, il imagine que Rudy Stone se fait livrer par sexfed le tout mignon Jonathan Strake. Immobilisé par une camisole de force, Jonathan est dilatable à merci !!!

– Photos : Police Action / DirtyFuckers-Staxus

Attention ! Les fantasmes peuvent devenir réalité !!! 🙂 Le médecin Ezra Gibson se fait palper profondément par un flic, Greg Noll. Puis ce dernier utilise sa matraque comme d’un gode…

– Photos : Police Action / DirtyFuckers-Staxus

Mettre dans une même chambre d’hôpital un jeune homme dérangé (Connor Rex) et un flic tout aussi perturbé (Charlie Keller) et on obtient une sodo bien sentie !!!

– Photos : Police Action / DirtyFuckers-Staxus

Interpelé par les policiers Rudy Stone et Alessandro Katz, Anah Amory apprécie ! 🙂

Photos : Police Action / DirtyFuckers-Staxus

