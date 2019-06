Des « Beautiful Boys » au programme des nouveautés de la semaine sur PinkX (11 – 16)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mercredi 11 juin à minuit : My Horny Neighbors (Italian Gay Amateurs)

Stefano est un jeune Italien landa qui aime baiser avec ses voisins. Et si ces derniers sont en couple avec une femme, ça l’excite encore plus ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Stefano ne fatigue jamais, sauf pour la quatrième scène où ce sont Adolfo et Andre qui baisent sans lui.

Vendredi 14 juin à minuit : Beautiful Boys (JakeJaxson-CockyBoys)

Jake Jaxson a sélectionné les plus beaux garçons pour notre plaisir et le leur ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un film qui porte très bien son nom !

Sean Ford et Troy Acola se désirent et s’ébattent amoureusement…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Le new cumer Andreo Matteo est pris sous l’aile protectrice du sublime Josh Moore…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Autre new cumer, Mateo Vice teste le pouvoir de sa queue sur le CokyBoy Levi Karter

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Le petit cul du joli Grayson Lange est dilaté par le pieu de chair du CockyBoy Cory Kane…

– Photos : Beautiful Boys / JakeJaxson-CockyBoys

Samedi 15 juin à minuit : Two Dick Minimun (Raging Stallion Studios)

Dans les cruising-bars, même à leur fermeture, il se passe des choses. Les derniers clients se mélangent au personnel, on suce des mecs que l’on ne connaît pas et on troue des culs anonymes ! 🙂 Plan à quatre à pipes et quatre duos.

Le pinkplus : Ambiance à la fois sophistiquée, fantasmatiques et réaliste. Le grand écart de Manuel Skye quand il se fait sodomiser est impressionnant !

Dans le bar il y a encore deux clients en harnais (Jack Vidra et Jack Andy) qui jouent au billard. Ils commencent à exhiber leur bite. Les deux barmen (Manuel Skye et CJ Phillips) les regardent et les rejoignent…

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Bien chauffé par le plan à quatre branlettes-pipes, CJ Philipps ouvre son cul à Manuel Skye…

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Jack Vidra est cho, en mode cruising-harnais, la queue sortie du jean. Aguiché, Mike Stallone vient la prendre au fond de la bouche… et du rectum !

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Jack Andy a bien fait de sortir ! Michael Roman lui donne plus encore que ce qu’il espérait : un physique, une force, une jouissance inoubliable.

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios

Manuel Skye et Mick Stallone se baisent autour et sur le billard. L’écartement des cuisses de Manuel quand il se fait mettre est extraordinaire !!!

– Photos : Two Dick Minimun / Raging Stallion Studios!

Dimanche 16 juin à minuit : Creamy Cum-Holes (UKNakedMen)

Des daddys s’offrent à de jeunes mecs et vice versa ! Quatre duos.

Le pinkplus : De beaux Espagnols et Européens de l’Est pour une production britannique hyper bandante !

John Decker baise Dom Ully !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Antonio Miracle se fait mettre dans la cuisine par Yah-Jil !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Gerasim Spartak saute Ryan Cage !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

Dans un sex-club, Yago Sinner se soumet à la queue de Rafa Marco !

– Photos : Creamy Cum-Holes / UKNakedMen

