Le plaisir se vit intensément sur Pinkflix !

Herrengedeck – Film porno allemand de Todd Verow produit par Wurstfilm (2010)

Frederik Berlin avait prévu de fêter l’anniversaire de mariage avec son époux Christian Torrent par une baise bien tranquille. Mais rien ne va se passer comme prévu ! Deux inconnus (Thierry Lamasse et Lucas Knowles) qu’il pense être des cambrioleurs s’introduisent dans la maison et se régalent de son cul. Il s’avère toutefois que tout a été organisé par Christian pour offrir à Frederik des sensations fortes.

Cela n’est pas sans conséquences, notamment pour nos « criminels » Thierry et Lucas, qui vont être victimes d’un tabassage dans un parc…

– Photos : Herrengedeck / Wurstfilm

Second film porno du réalisateur américain indépendant Todd Verow, Herrengedeck est la bascule d’un quotidien bien agencé dans un hardcore débridé des plus fantasmatiques. Uro et dilatations au fist et aux godes sont au programme.

La Main au feu – Film porno français de Jean-Daniel Cadinot produit par FrenchArt-Videovision (1989)

Daniel Brown est un allumeur, un professionnel des fesses enflammées et des bites surchauffées. À peine arrive-t-il dans la garrigue que tout devient torride…

– Photos : La Main au feu / Cadinot

Un film tout feu, tout flamme, réalisé sur la côte d’Azur. Notons que le Québécois Daniel Brown fut l’une des rares porn stars nord-américaines à tourner en France pour l’emblématique Cadinot.

