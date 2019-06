Le 28 Juin, la veille de la marche des fiertés LGBT, GYM-LOUVRE reçoit l’événement le plus HOT de la capitale: Les nuits du X !

A partir de 20h, Fabien Crunchboy vous reçoit avec toute son équipe d’acteurs porno dans une ambiance NAKED des plus chaudes dans le sauna de toutes les tentations et de toutes les perversions.



TARIF 20€ comprenant entrée SAUNA + 1 boisson offerte et une participation à la tombola.

7 bis rue du Louvre

75001 Paris

