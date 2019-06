Paul Canon vs Damien Kyle : « Le couple le plus détesté du porno gay » se sépare. Pour de bon ?

Se connaissant depuis 2012 et officiellement en couple depuis 2015, Paul Canon et Damien Kyle s’étaient déjà séparés en 2016. Ils se sont remis assez vite ensemble, se sont reséparés en février 2019 pour se rabibocher. Mais en chassant Damien de leur chez eux il y a quelques jours, Paul a semble-t-il mis définitivement fin au « couple le plus détesté du porno gay »…

Détestés ? Les deux porn stars le sont depuis que leur colle à la peau le qualificatif de « racistes ». Tout est parti d’une vidéo promotionnelle du label BrokeStraightBoys postée en 2014 où Damien Kyle lançait cette phrase : « Je ne suis pas raciste. C’est juste que je ne suis pas sexuellement attiré par les mecs noirs. » Sic ! Dans ses échanges via Twitter avec Zachary Zire, le blogueur influent de Str8UpGayPorn, Paul Canon a de son côté affirmé en juin 2015 : « Je ne suis pas sexuellement attiré par les personnes de couleur… Je suis attiré par les gens qui sont beaux… Et si cela m’éloigne de certaines races ou types de personnes, qu’il en soit ainsi et ça ne fait pas de nous des racistes. » Sic !!! Paul ne s’en est pas moins envoyé en l’air – avant et après ses déclarations – avec quelques métis et Latinos (Kaden Alexander, Mike Maverick, Ricky Larkin, Leo Fuentes) et un Perse : Arad Winwin.

Paul Canon et Damien Kyle

– Photos : NextDoorStudios

Désormais, ces eux deux qui se détestent ! Damien ne fait que se plaindre sur Twitter d’avoir été chassé de leur chez eux – en l’espèce une maison qui appartient au père de Paul – et de ne pouvoir récupérer ni ses biens ni ses cinq chiens. Ayant un besoin urgent d’argent pour se payer un avocat et un endroit où vivre avec ses chiens, il a lancé un appel aux dons via GoFundMe…

Effectivement, c’est très mal parti pour un énième rabibochage ! Mais qui sait ? À suivre…