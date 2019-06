Et si l’expédition de Christophe Colomb en 1492 n’avait été qu’amour et respect LGBT…

Que nous enseignent les livres sur l’histoire des Amériques ? Qu’en posant les pieds en 1492 sur une île située dans les actuelles Caraïbes, le navigateur Christophe Colomb et ses équipiers ont initié une conquête européenne massive, faite de dépossessions, d’asservissements… et de bains de sang. Mais que se serait-il passé si cette expédition n’avait été qu’amour et respect LGBT ? Si les autochtones avaient été animés par les mêmes considérations ? Réponse dans la toute nouvelle pub de la chaîne des hôtels Axel…