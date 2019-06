Tendresse à deux et gang-bang déchaîné au programme de la semaine sur PinkX (18 – 23 juin)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 18 juin à minuit : À chacun son plan Q (GayFrenchKiss)

À chacun son plan cul, à chacun ses préférences mais l’important, c’est de trouver l’actif, le passif ou le versatile !

Le pinkplus : Des baises rondement menée ! Rex Helix est un actif particulièrement sensuel !!!

Jeremy rend visite à un pote, Rex Helix, qui sort juste de la douche. Son but : se faire sauter !

– Photos : À chacun son plan Q / GayFrenchKiss

Dans un appart, Lucas est sur son portable, à poil, en se touchant la queue. Arrive Logan Aballo qui lui demande s’il cherche un plan Q pour lui ou pour eux deux.

– Photos : À chacun son plan Q / GayFrenchKiss

Francisco est pris en sandwich par Thomas et Ethan !

– Photos : À chacun son plan Q / GayFrenchKiss

Vendredi 21 juin à minuit : Hog Wild – A Dirty Biker Gang Bang (Channel1Releasing)

Dans un garage rempli de beaux mâles baraqués et tatoués, Sean Duran (avec des yeux d’un bleu magnétique) ressent toute cette testostérone bouillonnante autour de lui et ne désire qu’une seule chose : goûter à toutes ces bites et se faire défoncer.

Le pinkplus : Sean Duran transpire le sexe par tous les pores ! Et ses yeux sont d’un bleu si magnétique !! Woaw !!!! Face à un tel homme comment ne pas penser à la baise ?! Son gang bang transpire la masculinité exacerbée.

Samedi 22 juin à minuit : Call Me Lucky (CockyBoys)

Josh Moore est l’étalon dominant de cette bande de mecs hot ! Partage de petits amis ou rencontres fortuites, ces mecs adorent ça !!!

Le pinkplus : Hum… C’est bien du CockyBoys, mais avec des intros plus rapides et des scènes de baise plus longue. C’est bien aussi ! 🙂 En plus le casting interracial est vraiment top. Mention spéciale au tatoué et versatile new cumer Sean Maygers et à l’absolument délicieux Casey Everett.

Boomer Banks et Sean Maygers en mode sensuel et flip-flop…

– Photos : Call Me Lucky (CockyBoys)

Josh Moore, tout en protection et en intensité, avec l’adorable Casey Everett…

– Photos : Call Me Lucky (CockyBoys)

Casey Everett admirablement baisé en extérieur par Josh Moore et Casey Everett…

– Photos : Call Me Lucky (CockyBoys)

Le très joliment tatoué Vincent O’Really fait plus que sympathiser avec Sean Zevran et sa bonne bite…

– Photos : Call Me Lucky (CockyBoys)

Dimanche 23 juin à minuit : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Les salles de sport augmentent le taux de testostérone et quand nos mecs sont foutus comme des dieux et montés comme le Minotaure, ça vous donne des baises olympiennes !

Le pinkplus : Des mecs top canon dans une salle de sport fantasmatique.

La séance de gym entre Micah Brandt et Alex Mecum vire rapidement à une partie de jambes en l’air…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Quand Sean Zevran se fout à poil, Skyy Knox ne peut qu’être captivé…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Jeremy Spreadums, Johnny V. et Austin Wolf s’entraînent au monté à la corde. Mais les trois mecs sont très vite excités par les muscles qui se gonflent et les culs qui se galbent…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Prof de boxe, Dakota Rivers met KO le cul de Josh Conners !

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

Le masseur Rex Cameron est très pro. Mais quand il s’occupe d’Arad Winwin qui a un corps de ouf, il ne résiste pas à la tentation. D’autant que l’Iranien apprécie ses finitions…

– Photos : The Trainer : No Excuses (Hot House)

