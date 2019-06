« You Need To Calm Down » : Le clip pro LGBT de Taylor Swift n’aurait aucune porn star gay ?!

Taylor Swift s’est donc réconciliée avec Katy Perry, preuve en image dans le clip pro gay de You Need To Calm Down où l’on retrouve tout plein d’autres people LGBT : Rupaul, Todrick Hall, Ellen Degeneres, Adam Rippon, Laverne Cox, etc.

Un clip réjouissant mais sans aucun acteur porno gay ? Comment est-ce possible ?! C’était pourtant l’occasion où jamais pour la blonde pop star d’un mettre officiellement un en valeur !!! Les – quand même ! – deux autres fois où il y avait eu une porn star gay dans l’un de ses clips, elle ignorait apparemment le versant hardcore de leur CV.

1- Dans We Are Never Ever Getting Back Together (2012), on reconnaissait Mike De Marko…

L’Américain Mike De Marko fut consacré meilleur acteur par les PinkX Gay Video Awards 2015 pour son rôle dans Sentenced & Punished, film en deux parties lui même primé meilleur film étranger !

– Photo : Channel1Releasing

2- Dans Delicate (2018), Kevin Falk tenait le rôle d’un des bodyguards…

Le Scandinave Kevin Falk fut en 2008 et 2009 l’un des modèles de RandyBlue.

– Photos : RandyBlue