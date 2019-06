Un film français au top des « 10 scènes gays les plus hot » de l’histoire du cinéma

Pour commémorer le cinquantenaire des émeutes de Stonewall, la Mairie de Paris et la Cinémathèque Française se sont associées pour proposer l’exposition Champs d’Amours, 100 ans de cinéma arc-en-ciel qui a lieu dans la Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville, du 25 juin au 28 septembre. Entièrement gratuite, elle a pour thème la représentation des communautés LGBTQ à travers un siècle de cinéma. Y sont présentés des documents d’archives, des affiches, des photographies, des scénarios ainsi qu’une centaine d’extraits de films. Y-a-t’il les 10 extraits gays les plus hot du cinéma ? Ceux que vient de lister le site américain Fleshbot ? À nous d’aller sur place pour vérifier… 🙂

Voici le top 10 « Fleshbot » des scènes gays les plus hot de films sortis en salle aux USA…

10 – Joseph Gordon-Levitt dans Mysterious Skin (Gregg Araki – 2004)

9 – Antonio Banderas et Eusebio Poncela dans La loi du désir (Pedro Almodóvar – 1987)

8 – Casey Donovan, Tommy Moore dans Boys in the Sand (Wakefield Poole – 1971)

7 – Armie Hammer et Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name (Luca Guadagnino – 2017)

6 – Daniel Radcliffe et Olen Holm dans Kill Your Darlings : Obsession meurtrière (John Krokidas – 2013)

5 – Tony Chiu-Wai Leung, Leslie Cheung in Happy Together (Wong Kar-wai – 1997)

4 – Diego Luna et Gael García Bernal dans Y tu mamá también (Alfonso Cuarón – 2001)

3 – Heath Ledger et Jake Gyllenhaal dans Le Secret de Brokeback Mountain (Ang Lee – 2005)

2 – Jay Brannan, Paul Dawson, PJ DeBoy dans Shortbus (John Cameron Mitchell – 2006)

1 – Christophe Paou et Pierre Deladonchamps dans L’Inconnu du lac (Alain Guiraudie – 2013)