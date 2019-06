« Mantra » : Le clip muy caliente du premier single de l’Espagnol Cachorro Lozano

Natif de Bilbao, le jeune artiste peintre Cachorro Lozano se lance dans la chanson. Son premier single Mantra est sensuel et le clip ultra hot. Ce mec est tellement sexe dans le genre barbu queer poilu et tatoué qu’il se suffit à lui-même pour susciter le désir. Et l’on se satisfait de ne voir personne d’autre que lui dans la vidéo réalisée par Alejandría Cinque…

Filmé dans un style amateur rétro qui rappelle les VHS des années 1980/1990, ce clip fait vibrer une corde nostalgique. On se surprend à penser très fort au(x) mec(s) qu’on a pu photographier, filmer… et aimer.